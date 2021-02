Zachary Roy suspendu pour quatre (4) parties

Le Directeur de la Sécurité des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Éric Chouinard, a suspendu Zachary Roy de l’Armada de Blainville-Boisbriand pour quatre (4) parties. La suspension a été octroyée suite à un incident qui a eu lieu le 16 février dernier face au Phœnix de Sherbrooke.

Voici le raisonnement qui a mené à la décision:

Sur cette séquence, le joueur de Blainville-Boisbriand n’utilise pas un bon angle en s’approchant du porteur de la rondelle et a initié le contact avec son adversaire en utilisant son genou, et ce, sans même considérer la rondelle. L’impact a été sévère et s’est fait avec une bonne vitesse. Nous jugeons que le joueur de l’Armada a eu amplement de temps pour prendre une meilleure décision afin d’éviter le contact dangereux.

Le Directeur de la sécurité des joueurs a pris sa décision après avoir visionné toutes les séquences vidéo disponibles, pris en compte le rapport des officiels, parlé aux joueurs et aux organisations impliqués et consulté son comité consultatif pour les sanctions disciplinaires.