Xavier Simoneau remporte le Prix d’Humanitaire de l’année de la LCH, présenté par Kia

Toronto (Ontario) – La Ligue canadienne de hockey est fière d’annoncer que le capitaine des Voltigeurs de Drummondville, Xavier Simoneau, est le récipiendaire du Prix d’Humanitaire de l’année de la LCH présenté par Kia pour la saison 2019-2020.

Simoneau a été le chef de file de son équipe autant sur la glace qu’à l’extérieur, alors qu’il a inscrit 89 points, soit 28 buts et 61 mentions d’aide en 61 matchs, en plus d’être actif au sein de sa communauté au moyen de différentes initiatives, lui qui a notamment mis en oeuvre un programme de sensibilisation appelé « Les amis à Simy ».

« Le Prix d’Humanitaire de l’année Kia est remis en reconnaissance des joueurs qui ont consacré une bonne partie de leur temps aux communautés qu’ils représentent », indique Michael Kopke, directeur du marketing chez Kia Canada. Nous félicitons Xavier Simoneau pour avoir remporté le Prix d’Humanitaire de l’année de la LCH présenté par Kia. Kia Canada s’engage à soutenir l’avenir du hockey et c’est un honneur pour nous de reconnaître et de récompenser des joueurs comme Xavier, qui font preuve d’un bel engagement à l’égard de leur communauté. »

L’attaquant de 19 ans originaire de Saint-André-Avellin, au Québec, a pris le cinquième rang chez les marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce qui lui a valu d’être en nomination pour le titre de Joueur le plus utile à son équipe dans la ligue et en fait un candidat en vue du Repêchage de la LNH de 2020. Lancée en octobre, l’initiative « Les amis à Simy » récompense les enfants locaux qui ont fait de bonnes actions, souligne les efforts de ceux et celles qui ont des difficultés d’apprentissage et aide les enfants qui luttent contre une maladie ou passent un mauvais moment dans leur vie. Peu importe la raison, près de 200 enfants méritants ont fait l’objet des activités de la première saison en assistant gratuitement à des matchs des Voltigeurs en plus d’avoir l’occasion de rencontrer leur idole. Simoneau a par ailleurs été le porte-parole d’Autisme Centre-du-Québec, alors qu’il a aidé à amasser des fonds et à sensibiliser les gens à la cause, il s’est grandement impliqué au sein de l’association de hockey mineur de Drummondville en inspirant les jeunes et en prenant part à des cliniques d’entraîneurs, il a effectué des visites dans les écoles et il a rencontré des patients au Centre famille-enfant de l’Hôpital Sainte-Croix tout au long de la saison, en plus d’agir comme président d’honneur de la collecte de sang des Voltigeurs.

« C’est un honneur pour moi de recevoir le Prix d’Humanitaire de l’année de la LCH, a déclaré Simoneau. J’ai travaillé très fort tout au long de la saison avec les Voltigeurs de Drummondville pour donner vie à ‘Les amis à Simy’. Je suis très fier de donner du temps aux enfants, et je suis très fier de remporter ce prix. »

Depuis que ce prix national a été présenté pour la première fois en 1993, Simoneau est le premier joueur des Voltigeurs à le remporter, après que deux anciens membres de l’équipe eurent été finalistes, soit Charles-David Beaudoin en 2014 et Daniel Brière en 1996. C’est la deuxième année de suite que ce trophée est remporté par un joueur de la LHJMQ puisque c’est Charle-Édouard D’Astous, de l’Océanic de Rimouski, qui en a été le lauréat la saison dernière.

Les finalistes de ce prix, cette année, étaient Riley Fiddler-Schultz des Hitmen de Calgary, dans la Ligue de l’Ouest, et l’espoir des Kings de Los Angeles Jacob Ingham, des Rangers de Kitchener dans la Ligue de l’Ontario.