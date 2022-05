Trophée Denis-Arsenault: la LHJMQ souligne le travail de ses conseillers pédagogiques

Après avoir remis le Trophée Marcel-Robert au Joueur-étudiant de l’année hier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec dévoile aujourd’hui ses finalistes au Trophée Denis-Arsenault.

Les nommés de cette année sont Julie Bélanger de l’Océanic de Rimouski, Isabelle Martin des Huskies de Rouyn-Noranda et Sarah Noseworthy des Wildcats de Moncton.

La distinction porte le nom de Denis Arsenault, qui fût impliqué au sein de la LHJMQ pendant près de 25 ans. Il a notamment été l’un des architectes de la politique scolaire de la ligue en 2005.

Dès son entrée au sein de l’équipe, Julie Bélanger assure une présence quotidienne auprès des joueurs. De par sa formation d’enseignante au secondaire, elle offre un encadrement de qualité et veille à personnaliser le cheminement académique des étudiants-athlètes de l’Océanic. En constante relation avec la LHJMQ et ses partenaires scolaires, Julie n’hésite pas à soumettre ses idées de façon proactive afin d’améliorer le programme scolaire et le soutien offert aux joueurs. Julie est finaliste au Trophée Denis-Arsenault pour une deuxième saison consécutive.

Enseignante au Cégep de Rouyn-Noranda, c’est à titre de famille de pension qu’Isabelle Martin a débuté son association avec les Huskies. Le lien développé avec les joueurs au fil des ans l’a amené à œuvrer au sein de l’équipe en tant que conseillère pédagogique. Toujours disponible et présente pour les étudiants-athlètes des Huskies, elle s’assure de leur offrir un encadrement adapté à leur profil. Isabelle s’assure également de maintenir un lien avec la LHJMQ et les différents acteurs scolaires.

Enseignante au secondaire de formation, Sarah Noseworthy veille à ce que les étudiants-athlètes de l’équipe puissent cheminer dans un environnement sain, constructif et empreint de bienveillance. Quotidiennement, elle accompagne les joueurs francophones et anglophones des Wildcats dans leur parcours scolaire. De par sa disponibilité, son écoute et ses conseils, Sarah met tout en place afin que les joueurs puissent connaître du succès sur les bancs d’école. Elle est également en communication constante avec les différents acteurs qui gravitent autour des joueurs; que ce soit les institutions scolaires, les partenaires scolaires, le personnel hockey et administratif de l’équipe, ainsi que la LHJMQ.