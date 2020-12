Tournoi de l’eCoupe Memorial : L’affiche de quarts de finale se précise après les matchs de samedi

Les huit matchs du troisième tour ont été disputés samedi au tournoi de l’eCoupe Memorial présenté par Kia.

📽 @d_katic27 is moving us on to Round 4 of the #KiaCHLeCup after an 8-6 win over @StingHockey . Here are the final moments from today’s contest. pic.twitter.com/B21OId7fAd

Le premier match a donné lieu à un feu d’artifice offensif alors que le Spirit de Saginaw et le Sting de Sarnia, deux rivaux de la Ligue de l’Ontario ont combiné leurs efforts pour inscrire 14 buts dans un gain de 8-6 du Spirit. Le choix de premier tour des Hurricanes de la Caroline a inscrit deux buts pour le Spirit en première période tandis que le joueur aux manettes, Danny Katic a aussi trouvé le fond du filet pour donner les devants 3-2 aux siens après 20 minutes de jeu. Suzuki a plus tard ajouté à sa production pour compléter un tour du chapeau en route vers la victoire.

Moving on: @tigershockey & @WHLGiants to represent WHL in Round 4 of @CHLHockey Memorial eCup presented by @KiaCanada . #KiaCHLeCup

Dans le premier de deux jeux blancs de la journée, les Tigers de Medicine Hat ont vaincu les Bulldogs de Hamilton 3-0. Le représentant de l’équipe Lukas Svejkovsky a ouvert la marque avec ce qui s’avérera le but victorieux avant que ses coéquipiers Corson Hopwo et Bryan Lockner ont aussi marqué dans une cause gagnante.

Another win! Trevor Longo snagged a big win in the #KiaCHLeCup to move on to round 4! pic.twitter.com/OlyBuO5KZf

Malgré un premier but en début de match de l’espoir des Sharks de San Jose Brandon Coe, le Battalion de Brampton a été renversé par les cinq buts sans riposte des Giants de Vancouver, notamment grâce au doublé de Connor Horning en route vers une marque finale de 5-1.

Ty Collins ( @tycollins77 ) and the @OHLSteelheads take a 6-3 win over the @HuskiesRn to advance to Round 4 of the #KiaCHLeCup !

Les doublés de Max Dodig et de Nicholas Canade ont conduit les Steelheads de Mississauga et leur représentant Ty Collins à un gain de 6-3 sur les Huskies de Rouyn-Noranda pour ainsi accéder au tour suivant.

Avec Gabriel Belley-Pelletier aux commandes, le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Wolves de Sudbury 5-0 pour signer le deuxième jeu blanc de la journée. À noter le doublé d’Antoine Rochon dans la victoire du club de la Côte-Nord.

Dylan Champagne completes the comeback and advances to Round 4 with an overtime win over Shawn Spearing of the @PetesOHLhockey !

La prolongation a été nécessaire pour trancher le débat opposant le Titan d’Acadie-Bathurst aux Petes de Peterborough. C’est Mathieu Desgagnés qui a marqué le but victorieux pour l’équipe dirigée par Dylan Champagne. Cette victoire de 5-4 a aussi été marquée par les doublés de Ben Allison et Bennett MacArthur, ce dernier avec un deuxième but à 8.8 secondes de la fin de la troisième période, forçant la tenue de la prolongation.

A wonky connection couldn't stop our man Riley Bezeau as he coasts to a 5-2 win over Justin Hall and the @WHLHurricanes. Thanks to Justin and the Canes for the game!

