Sous la Loupe M18 AAA: Marek Beaudoin (Gaulois de St-Hyacinthe)

Les joueurs dotés de talent et d’un gabarit imposant sont rares de nos jours, ce qui fait de Marek Beaudoin un espoir très convoité à l’approche du prochain repêchage de la LHJMQ, en juin 2022.

Beaudoin se distingue comme un attaquant de puissance dans le même moule que Josh Anderson des Canadiens de Montréal ; un patineur extrêmement puissant qui est très fort physiquement et qui possède un tir dangereux.

Après avoir passé les deux dernières années dans le programme sport-études de De Mortagne, à Boucherville, Beaudoin est passé au niveau M18 AAA en se joignant aux Gaulois de Saint-Hyacinthe après avoir été l’un des meilleurs joueurs lors de leur camp de sélection de 2021. Il a inscrit cinq buts et 12 points en 15 matchs depuis le début de la saison, ce qui le place au deuxième rang des pointeurs de l’équipe. En septembre, il a été nommé l’athlète-étudiant du mois des Gaulois.

En plus de ses capacités impressionnantes de patineur, Beaudoin possède une intelligence hockey, est efficace dans les deux sens de la patinoire et n’a pas peur d’utiliser sa taille à son avantage, surtout dans les zones où ça brasse. Calme et timide de nature, le jeune homme de 15 ans laisse son jeu parler par lui-même et prend son sport très au sérieux.

Beaudoin ne prend pas beaucoup de place dans le vestiaire et donne plutôt l’exemple par ses actions sur la patinoire selon son entraîneur à Saint-Hyacinthe, Marc-André Ronda, qui pense que le professionnalisme de l’attaquant l’aidera à réussir au prochain niveau.

« C’est quelqu’un qui a une bonne ouverture d’esprit et qui veut apprendre beaucoup. Il est facile à coacher », a admis Ronda. « Son effort dans la salle de musculation, à l’entraînement, ou à chacune de ses présences est toujours au maximum. »

Né à Montréal, Beaudoin est le troisième d’une famille de quatre enfants. Il a appris à patiner dès l’âge de trois ans au Club de patinage de vitesse Les Fines Lames à Sainte-Julie, le même club où Charles Hamelin, champion du monde et olympique en patinage de vitesse, s’est entraîné et développé. Beaudoin a également participé au fameux tournoi Brick Invitational en 2016 avant de représenter les Canadiens Juniors de Montréal au Tournoi international pee-wee de Québec en 2019.

Avec son explosivité et ses capacités de dominer partout sur la glace, Beaudoin est certainement un joueur à surveiller de près à l’approche du Repêchage 2022 de la LHJMQ.

Marek Beaudoin

Taille : 5’11 » | Poids : 185 lbs.

Date de naissance : 25 avril 2006

Lieu de naissance : Montréal, Qc

Tir : Gauche