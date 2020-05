Sidney Crosby annonce le Joueur le plus utile de 2019-2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui le dernier récipiendaire du Gala des rondelles d’Or pour la saison 2019-2020. Alexis Lafrenière (Rimouski), Félix Robert (Sherbrooke) et Xavier Simoneau (Drummondville) sont les nommés de cette année pour le prestigieux Trophée Michel-Brière, octroyé annuellement au Joueur le plus utile de la LHJMQ.

Notre dernier présentateur spécial n’a pas besoin d’introduction. Sidney Crosby a remporté pratiquement tous les honneurs à sa portée durant sa carrière de deux saisons dans la LHJMQ. Le natif de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse est non seulement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du hockey junior majeur, mais il est également l’un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps. En deux saisons avec Rimouski, il a compilé pas moins de 303 points (120 buts et 183 mentions d’aide) en 121 parties de saison régulière. Crosby a également largement contribué à la puissante offensive de sa formation en séries éliminatoires en enregistrant 47 points en 22 parties. Il n’avait fallu que 13 matchs à l’Océanic pour soulever la Coupe du Président en 2004-2005. Depuis, le « Kid » a amassé plus de 1 250 points dans la LNH et a remporté trois Coupes Stanley ainsi que deux médailles d’or olympiques.