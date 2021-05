Séries LHJMQ 2021 | Aperçu Tigres c. Foreurs

Les Foreurs de Val-d’Or, qui attendent patiemment depuis sept jours de découvrir leur prochain adversaire, feront face à une équipe qui a attendu encore plus longtemps — 19 ans, pour être exact — avant d’atteindre ces sommets une nouvelle fois. Les Tigres de Victoriaville entament la finale de la Coupe du Président dans une série de sept matchs contre les Foreurs ce soir au Centre Vidéotron de Québec.

Les Foreurs sont parvenus à ce stade en pulvérisant la compétition. Après avoir balayé le Drakkar de Baie-Comeau, l’Océanic de Rimouski et les Saguenéens de Chicoutimi, l’équipe abitibienne entame la finale du championnat avec une fiche parfaite de 9-0 en plus d’avoir marqué 49 buts et d’en avoir accordé que 16. Six joueurs avec une moyenne d’un point par match, dont les noms sont devenus familiers durant l’excellente saison régulière du club qui n’a subi que trois défaites en temps réglementaire, mènent la charge offensivement. L’ailier Nathan Légaré, qui a produit deux buts gagnants consécutifs pour éliminer les Sags, est au premier rang des marqueurs avec 12 buts après trois séries. Son coéquipier Jakob Pelletier, ainsi que le défenseur Jordan Spence, se trouvent parmi les meneurs de la ligue avec 12 mentions d’aide chacun. De plus, Spence occupe le premier rang chez tous les défenseurs avec 14 points. Grâce au différentiel de buts mentionné ci-dessus, il n’est pas surprenant de voir quatre Foreurs — Justin Robidas, Jérémy Doucet, Légaré et Spence — parmi les cinq premiers au niveau du différentiel +/-. Cependant, ce ne sont pas seulement les patineurs qui gardent la rondelle hors du filet. Le gardien Jonathan Lemieux a participé à toutes les victoires de son club en séries éliminatoires, tout en étant le meilleur de la ligue pour ce qui est de la moyenne de buts alloués (1,78) et au deuxième rang pour ce qui est du pourcentage d’arrêts (0,914 %).

Il s’agit de la cinquième participation des Foreurs à la finale de la Coupe du Président. Leur plus récente participation remonte à 2014. Cette année-là, Anthony Mantha, gagnant du trophée Michel-Brière, avait inscrit le but victorieux à moins d’une minute de la fin d’un septième match décisif, permettant ainsi au club de remporter son troisième titre de champion. Auparavant, les Foreurs avaient remporté la Coupe en 1998 et 2001 et avaient participé à la finale en 2007.

Si les Foreurs ont été efficaces, les Tigres ont été tout aussi excitants. Après avoir balayé les Huskies de Rouyn-Noranda en trois parties au premier tour, Victoriaville a dû jouer le maximum de cinq matchs pour éliminer l’Armada de Blainville-Boisbriand, puis les Islanders de Charlottetown avant d’atteindre la finale. En cours de route, il y a eu dix matchs d’un ou deux buts d’écart, dont quatre ont nécessité une prolongation. Le meilleur pointeur des séries éliminatoires, Mikhail Abramov (19 points), a mené la charge tout au long du parcours. Les ailiers Alex Beaucage et Benjamin Tardif l’ont rejoint au sommet du classement avec 17 points chacun. Le Victoriavillois Shawn Element mène le club avec neuf buts, dont aucun n’a été aussi important que celui du cinquième match contre Charlottetown qui a permis aux Tigres de se qualifier pour la finale du championnat. En défense, la fiabilité qui a fait du club un adversaire redoutable tout au long de la saison reste intacte; Vincent Sévigny et Sean Larochelle demeurent les piliers au sein d’une brigade défensive qui ne comprend aucun joueur avec un rendement +/- négatif. Nikolas Hurtubise, qui occupe actuellement le troisième rang dans la LHJMQ avec une moyenne de buts alloués de 2,71 et le deuxième rang pour les victoires (sept), mène la charge dans l’enclave, avec le très compétent Fabio Iacobo en réserve.

Lors de la dernière participation des Tigres à la finale de la Coupe du Président, c’est l’entraîneur-chef actuel de l’équipe, Carl Mallette, qui avait reçu le trophée du championnat des mains du commissaire Gilles Courteau en tant que capitaine. Cela s’est produit en 2002, et le triomphe de Victoriaville en six parties contre le Titan d’Acadie-Bathurst ce printemps-là demeure son seul championnat à ce jour. Avant cela, l’organisation avait participé à deux finales consécutives en 1989 et 1990.

Il s’agit de la troisième rencontre en séries éliminatoires entre ces deux organisations. La première a eu lieu en 2001, année où les Foreurs ont éliminé les Tigres dans une série de sept matchs de quart de finale, en route vers leur deuxième championnat de la ligue. Plus récemment, Victoriaville a pris le dessus dans un affrontement de premier tour en 2019, remportant une série de sept matchs.

Les partisans pourront assister à l’action en personne, une première pour un match de la LHJMQ disputé dans la province du Québec cette saison. À partir du deuxième match, 2000 spectateurs seront autorisés à entrer dans le Centre Vidéotron pour assister à la finale, une autre histoire positive qui émerge de la ligue cette saison.

Comparaison des équipes (Saison Rég.) :