James Malatesta n’a pas à rougir de sa première saison dans la LHJMQ. La recrue compte déjà une vingtaine de buts et une vingtaine d’aides depuis le début de la saison. La production offensive du joueur de 16 ans est donc plus que respectable mais pour son entraîneur, Patrick Roy, Malatesta fait beaucoup plus que de récolter des points. Reportage complet ici.