Prix Gervais-Munger 2021 | Xavier Labrecque, Chicoutimi

Cette saison, les Saguenéens désirent récompenser un étudiant-athlète qui laisse un héritage indéniable aux jeunes par sa détermination et sa volonté de réussir dans la conciliation de son sport et de ses études. À l’aube de sa troisième saison avec les Saguenéens, Xavier Labrecque, étudiant en Sciences humaines au Cégep de Chicoutimi, a su s’imposer comme joueur de hockey tout en s’investissant dans ses études.

Accéder au Cégep n’a pas été une mince tâche pour Xavier. Confronté à des obstacles de taille tout au long de son parcours scolaire, il a déjoué les pronostics des prophètes de malheur. En bénéficiant des services adaptés d’apprentissage, il a été en mesure de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses afin d’améliorer sa concentration et ses méthodes de travail.

Finalement, c’est son travail intense et sa volonté de réussir qui l’ont mené vers le succès dans tous ses cours collégiaux. Tout cela lui a permis de rehausser, par la même occasion, sa confiance et son estime de soi.

Qu’en est-il des conséquences de ses succès sur le plan sportif? Âgé de 19 ans, Xavier excelle dans les missions défensives pour les Sags. Son gabarit imposant permet de repousser et tenir tête aux gros canons adverses. Sur le plan offensif, il a su faire sa marque en jouant son rôle à merveille au sein de l’équipe.

Xavier a donc su relever le défi de la persévérance et de la réussite scolaire comme étudiant-athlète. Son exemple est très intéressant car il peut servir de tremplin à tous les jeunes qui n’osent pas croire en leurs capacités et leur potentiel. Le succès de Xavier dans ses études et son sport nous procure de l’espoir et nous démontre qu’il ne faut jamais abandonner!

Pour toutes ces raisons, Xavier Labrecque mérite ce prix, ayant fourni des efforts constants qui ont fait la différence dans sa persévérance et sa réussite scolaire.

Texte de Joanne Leblanc, Conseillère pédagogique des Saguenéens de Chicoutimi