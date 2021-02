Prix Gervais-Munger 2021 | Xavier Bouchard, Rouyn-Noranda

C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que les Huskies de Rouyn-Noranda désignent Xavier Bouchard récipiendaire du Prix Gervais-Munger de la persévérance scolaire pour la saison 2020-2021. Xavier débute présentement son Baccalauréat en Sciences Biomédicales à temps plein à l’Université d’Ottawa, ce qui est un exploit en soit vu l’horaire chargé d’un joueur de la LHJMQ.

Au cours de son parcours scolaire dans la LHJMQ, Xavier Bouchard a fréquenté trois institutions scolaires. Il s’est d’abord inscrit à l’école secondaire Serge Bouchard à Baie-Comeau avant de terminer sa douzième année avec Northern Pre-University. À son arrivée à Rouyn-Noranda, Xavier s’inscrit à l’Université d’Ottawa. En plus de faire preuve d’une grande capacité d’adaptation en passant de Baie-Comeau à Rouyn-Noranda, avec un arrêt au Cap-Breton, Xavier a des résultats académiques qui témoignent du nombre d’heures et d’efforts investis dans sa réussite scolaire.

Les gens qui le côtoient dans le vestiaire témoignent qu’il est respectueux, dédié, attentif, constant et qu’il fait preuve de leadership. C’est le même genre de rétroaction qui est entendu de la part des enseignants et conseillers pédagogiques qui l’ont accompagné durant ses études. Xavier est un jeune homme mature et son assiduité scolaire est exemplaire, ce qui fait de lui un modèle pour ses pairs.

Parmi les personnes qui l’ont influencé à persévérer sur le plan scolaire, Xavier tient à souligner les encouragements constants de ses parents. Il considère notamment que sa mère Nathalie, une enseignante, a été un élément crucial dans son cheminement scolaire. Nathalie a non seulement aidé Xavier au niveau académique, elle a été tout aussi présente quand il avait besoin de conseils dans l’art de planifier son temps pour concilier études et hockey.

Un texte d’Isabelle Martin, Conseillère pédagogique des Huskies de Rouyn-Noranda