Prix Gervais-Munger 2021 | Thomas Caron, Québec

Faire preuve de persévérance, c’est de ne pas avoir peur de s’engager, de foncer et de se montrer patient pour atteindre un ou des buts tant au niveau personnel, scolaire ou professionnel. C’est un trait de caractère fondamental pour relever tout défi auquel une personne peut faire face dans la réalisation d’un projet, d’un rêve. Dès ses débuts dans le domaine compétitif du hockey, un joueur doit rapidement apprendre à forger cet aspect afin de poursuivre ses rêves. Être persévérant devient alors une force, un atout qui l’aidera assurément à s’épanouir non seulement au niveau du hockey, mais également au niveau scolaire.

Thomas Caron, capitaine des Remparts de Québec pour la saison 2020-2021, est un excellent exemple de persévérance. Sélectionné par les Remparts lors du repêchage de 2016, il en est à sa troisième saison avec l’équipe. Au niveau de ses études, son arrivée au collégial n’a pas été de tout repos. En effet, dans ses débuts, la conciliation hockey-école lui a demandé beaucoup d’adaptation, le hockey étant alors son unique priorité. Quoiqu’il ait eu besoin de plus de temps que d’autres pour s’adapter et trouver l’équilibre entre sa passion et l’école, Thomas s’est vite repris lors de sa deuxième année au Cégep.

Les Remparts ont en effet mis en place une structure scolaire qui offrait un encadrement plus rigoureux aux joueurs, ce qui a poussé Thomas à persévérer et à se découvrir une soif de réussir. Après déjà une session, ses résultats reflétaient ses efforts et notre leader décelait une nouvelle facette de lui-même : un gars travaillant et brillant qui voulait être un gagnant non pas seulement sur la glace, mais aussi à l’école. À quatre cours par session, notre capitaine réussit depuis à jumeler hockey et école avec brio. Quoique l’organisation mette tout en place pour permettre aux joueurs de réussir leurs études, ultimement, leur réussite reste entre leurs mains. Thomas Caron est la preuve qu’avec persévérance, acharnement et rigueur, on peut réussir tout ce que nous entreprenons.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre et travailler sur soi, tant au niveau du hockey qu’au niveau scolaire. Thomas est un exemple de ténacité et il peut en être fier. Maintenant à 20 ans et à sa dernière saison chez les Remparts de Québec, il souhaite coûte que coûte terminer son Diplôme d’études collégiales (DEC). Il met présentement les bouchées doubles pour pallier ses erreurs de début de parcours, mais il y arrivera. Pourquoi? Parce que Thomas Caron est un persévérant.