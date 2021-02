Prix Gervais-Munger 2021 | Rémi Poirier, Gatineau

L’organisation des Olympiques de Gatineau est fière de présenter la candidature de Rémi Poirier au prix de la persévérance scolaire Gervais-Munger 2020-2021.

À l’âge de 12 ans, Rémi quitte le nid familial de Farnham pour s’installer à Sherbrooke. Il déménage alors en famille d’accueil pour se joindre à une équipe Bantam AAA, un calibre qui n’était pas offert dans sa région natale. De ce fait, il doit faire face à de nouvelles réalités ; celle de vivre sans ses parents, de s’adapter à un nouveau groupe et celle de poursuivre ses études sans supervision parentale. Rémi devra donc développer d’excellentes habitudes de travail pour assurer son succès scolaire.

Deux ans plus tard, il quitte Sherbrooke pour se joindre à l’équipe Midget AAA des Cantonniers de Magog. C’est en faisant preuve d’une grande discipline qu’il connaîtra du succès, tant sur le plan hockey que scolaire. Rémi poursuit sa quête de réussite académique, une valeur très importante chez ses parents. Bien que ceux -ci ne puissent assurer le suivi scolaire de leur fils à distance, il n’en reste pas moins qu’ils valorisent la réussite scolaire et le sens des responsabilités chez leur fils.

Après avoir été sélectionné par les Olympiques au 75e rang du Repêchage LHJMQ 2017, Rémi devient une partie très importante de son équipe Midget AAA qui se paie une année de rêve en atteignant la finale de la Coupe Telus.

À son deuxième camp avec les Olympiques, Rémi doit retarder son entrée au jeu dû à une opération qui le tiendra à l’écart pour plus d’un mois. De plus, il devra quitter l’école en présentiel pour s’adapter à une nouvelle réalité scolaire qu’est celle de l’école à distance. Malgré ses embûches, il saura être assidu et discipliné pour compléter son diplôme d’études secondaires.

Rémi poursuit donc depuis deux ans des études au Cégep tout en respectant les exigences de la ligue. Il affiche de bons résultats académiques sauf, comme il le dit, en français, une matière qu’il n’affectionne pas particulièrement. Il réussit malgré tout à assurer sa réussite en y mettant les efforts nécessaires. Le gardien des Olympiques est un jeune homme qui se présente toujours en classe avec le sourire, à l’heure et s’engage sans relâche pour assurer son succès scolaire.

Rémi Poirier est donc, aux yeux de toute l’organisation des Olympiques de Gatineau, un excellent candidat pour le prix Gervais-Munger de 2020-2021!