Prix Gervais-Munger 2021 | Pier-Olivier Roy, Victoriaville

Nous n’avons pas longtemps hésité avant de choisir Pier-Olivier Roy comme candidat pour le prix de la persévérance scolaire Gervais-Munger. Le plus jeune joueur de l’équipe, Pier-Olivier est aussi le seul joueur qui étudie au niveau secondaire par modules. Pour respecter les obligations de la Direction de la Santé publique, Pier-Olivier ne va pas en classe contrairement aux autres élèves de son école. Il doit faire tous ses travaux à distance à la classe-école des Tigres. Bien que nous apportions un bon support à Pier-Olivier, il doit quand même redoubler d’efforts puisqu’il n’a pas d’interaction constante et directe avec ses professeurs.

Assidu et toujours ponctuel à la classe-école, Pier-Olivier travaille avec ardeur pendant toute la durée du temps alloué aux études et souvent le soir. Des sessions de rattrapage ont aussi eu lieu pendant quelques semaines les samedis et dimanches en après-midi pour permettre une mise à niveau dans ses matières. Pier-Olivier est toujours d’accord lorsque nous lui proposons ces sessions d’étude supplémentaires, et ce, même les fins de semaine. Il sait qu’il doit mettre plus d’effort que la moyenne des élèves pour réussir, surtout dans les conditions actuelles.

Aussi, en plus d’être un élève modèle, Pier-Olivier s’est bien adapté aux autres joueurs fréquentant la classe-école. Ces derniers aiment bien le taquiner gentiment sur le fait qu’il passe beaucoup de temps le nez dans ses livres. Il est un exemple même pour les plus vieux. Il respecte les consignes, fait preuve de motivation dans une situation d’apprentissage difficile et n’hésite pas à demander de l’aide lorsque nécessaire.

Pour toutes ces raisons, Pier-Olivier Roy est notre candidat au prix Gervais-Munger.

_

Un texte de Diane Morin et Lyne Morin, Conseillères pédagogiques des Tigres de Victoriaville