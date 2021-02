Prix Gervais-Munger 2021 | Jonathan Lemieux, Val-d’Or

C’est avec fierté que l’organisation des Foreurs de Val-d’Or a sélectionné Jonathan Lemieux comme récipiendaire du Prix de la persévérance scolaire Gervais-Munger pour la saison 2020-2021.

Jonathan s’est joint à l’organisation à l’automne 2017 alors qu’il se trouvait en 5e secondaire. Malgré un horaire exigeant qui combinait la pratique de son sport et un programme d’enseignement enrichi (incluant chimie et physique), son acharnement et sa volonté de réussir lui ont permis d’obtenir son diplôme d’études secondaires avec une moyenne de 76%.

Une fois son DES en poche, il s’est inscrit en sciences humaines au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Val-d’Or. Bien qu’il ait dû affronter certaines difficultés, il a démontré beaucoup de détermination afin de réussir ses cours, ajoutant chaque année des cours d’été à son cheminement. Bien qu’il ait fait face à quelques échecs lors de sa première année au cégep, ses efforts constants l’ont conduit à d’excellents résultats lors des deux dernières sessions avec une moyenne de 83% et un taux de réussite de 100%.

Jonathan souhaite obtenir son diplôme d’études collégiales pour ensuite d’inscrire à l’université. Il hésite encore entre les domaines du marketing, de la finance ou du droit pour éventuellement démarrer sa propre entreprise. Nul doute qu’avec sa détermination et sa persévérance, il atteindra son objectif.

Félicitations Jonathan et bon succès dans la poursuite de tes études.

_

Un texte de Josée Frenette, Conseillère pédagogique des Foreurs de Val-d’Or