Février est le mois de l’histoire des noirs. Pour l’occasion, le Phoenix souhaite célébrer l’inclusion et la diversité.

Nous sommes fiers de compter dans nos rangs deux représentants de la communauté noire qui sont partie intégrante de nos performances et de nos succès. Jaheem Lagacé et Tyson Hinds sont heureux de se joindre à nous pour honorer l’héritage des canadiens noirs et leur communauté.