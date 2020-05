Mise à jour : Loterie de la Séance de sélection de la LHJMQ 2020

Le Bureau de Commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut s’excuser à ses partisans, à ses joueurs ainsi qu’aux membres des médias qui ont regardé la Loterie de la Séance de sélection 2020 cet après-midi sur la chaîne YouTube du circuit.

L’objectif principal était d’offrir la meilleure production possible à ceux qui regardaient le tirage en direct. Les trois directeurs généraux impliqués dans la loterie participaient à une conférence Skype avec le Directeur des communications de la LHJMQ dans le but d’obtenir des réactions et des analyses en temps réel. Toutefois, nous avons connu des difficultés techniques qui nous ont forcés à abandonner la production. Nous avons ensuite publié un communiqué de presse qui contenait les résultats, et nous l’avons par la suite partagé sur notre site web et sur nos médias sociaux quelques minutes plus tard.

La loterie a permis de déterminer l’ordre des cinq premières sélections pour la prochaine séance de sélection qui aura lieu le vendredi 5 juin 2020 sur YouTube. Voici l’ordre final de sélection: