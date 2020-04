Les trois finalistes pour le Trophée du Joueur humanitaire de l’année dévoilés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé plus tôt aujourd’hui les trois nommés pour le prestigieux prix du Joueur humanitaire de l’année présenté par Kia Canada. Les finalistes pour la saison 2019-2020 sont Anthony D’Amours de l’Océanic de Rimouski, Xavier Simoneau des Voltigeurs de Drummondville, ainsi qu’Alex-Olivier Voyer du Phœnix de Sherbrooke.

Le trophée est présenté annuellement à un joueur qui se démarque par sa contribution exceptionnelle au bien-être de sa communauté. Daniel Brière, Simon Gamache ainsi que Samuel Laberge, deux fois récipiendaire de la distinction, font partie des anciens gagnants de cet honneur.

Anthony D’Amours a pris le flambeau de Charle-Édouard D’Astous et a été nommé l’ambassadeur principal du « Mois des petits héros » en février dernier, une initiative de la Fondation de l’Hôpital régional de Rimouski. De plus, le Pistolois a également réalisé des vidéos pour soutenir diverses causes, telles que la collecte de fonds organisée par Samuel Finn ainsi qu’une vidéo-hommage à Alec Reid qui a perdu la vie suite à des complications liées à l’épilepsie. D’Amours a également participé au Défi têtes rasées Leucan pour amasser des dons pour la recherche sur le cancer, en plus d’être une figure phare du Patin-O-Thon de l’Océanic qui permet de récolter des fonds pour les associations de hockey mineur locales.

Xavier Simoneau a accepté d’être le porte-parole de l’organisation Autisme Centre-du-Québec, avec qui il a aidé à promouvoir les ventes de la casquette spéciale des Voltigeurs qui a permis d’amasser des fonds ainsi que de susciter une prise de conscience pour la cause. Originaire de Saint-André-Avellin, Xavier a également développé le projet « Les Amis à Simy ». L’objectif de cette initiative originale était de récompenser des enfants qui ont commis des gestes dignes de mention, de souligner les efforts de ceux qui persévèrent malgré leurs difficultés d’apprentissage ou pour aider des enfants qui combattent des maladies ou qui doivent composer avec des difficultés personnelles. En plus de cette implication, Simoneau a collaboré avec l’association de hockey mineur de Drummondville en plus de jouer un rôle actif dans les activités communautaires de l’équipe, tel que les visites d’écoles.

Alex-Olivier Voyer a été coprésident honoraire de la collecte de sang du Phœnix, en plus de participer à diverses activités avec les partenaires et les partisans et de visiter plusieurs écoles et équipes de hockey mineur de la région de Sherbrooke tout au long de la saison. Il a même créé un concours qui a permis à des jeunes de vivre l’expérience d’une journée typique dans la vie d’un joueur de hockey. Le Sherbrookois a également lancé une initiative personnelle de collecte d’équipement sportif où il encourageait les gens à donner de nouvelles pièces d’équipement qui pourraient être utilisées par de jeunes athlètes qui ne seraient autrement pas en mesure de se les offrir.