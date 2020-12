Les tours du chapeau volent la vedette du Jour 4 de la eCoupe Memorial présentée par Kia

Le trois était le chiffre chanceux de la quatrième soirée d’activités de la eCoupe Memorial présentée par Kia.

Si vous avez cligné des yeux sur la mise au jeu initiale du duel opposant les Tigres de Victoriaville aux Frontenacs de Kingston, vous avez possiblement raté le premier but. À peine 25 secondes s’étaient écoulées dans la rencontre quand l’espoir du Repêchage de la LNH 2021, Nicolas Daigle, a fait scintiller la lumière rouge pour amorcer une explosion offensive de quatre buts en première période pour les Tigres. Malgré l’avance hâtive de Victoriaville, les Frontenacs sont sortis du vestiaire avec aplomb pour entamer la période médiane, tirant à profit des buts des attaquants Jordan Frasca et Justin Pringle pour réduire l’écart à deux buts avant que le représentant des Tigres, Félix Paré, n’ajoute son nom à la colonne des buteurs en route vers une éventuelle victoire de 6-3 qui permet à Victoriaville de passer au tour suivant.

L’imposant joueur de centre des Wolves de Sudbury Quinton Byfield, a montré pourquoi les Kings de Los Angeles l’ont réclamé au deuxième rang lors du Repêchage de la LNH 2020, offrant un effort phénoménal avec une performance de quatre buts contre les Saguenéens de Chicoutimi, dont sans réplique pour démarrer le match avant d’en ajouter un autre plus tard dans la rencontre pour propulser Sudbury vers une victoire de 7-2. Menés par Blake Murray, les Wolves sont maintenant prêts pour le prochain défi au deuxième tour.

Un autre match, un autre tour du chapeau dans la troisième rencontre de jeudi qui a vu le Titan d’Acadie-Bathurst l’emporter par la marque de 6-2 sur les Silvertips d’Everett grâce à une performance de trois buts de l’espoir du Repêchage de la LNH 2021, Riley Kidney, inscrivant son premier but de la soirée en début de deuxième période pour offrir un avantage de quatre buts à son équipe. Avec Dylan Champagne aux commandes, la victoire voit le Titan passer au deuxième tour.

