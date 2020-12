Les Sea Dogs perdent en finale de la première eCoupe Memorial présentée par Kia

Les Tigers de Medicine Hat et Lukas Svejkovsky se sont emparé de la suprématie numérique.

Battant les Sea Dogs de Saint-Jean en finale jeudi, les Tigers ont remporté la toute première édition du tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia, grâce à des victoires de 10-0 et 4-1.

Les Tigers ont rapidement pris les devants dans le premier match, quand l’espoir du Repêchage de la LNH en 2021, Cole Sillinger a trouvé le fond du filet après seulement 40 secondes en première période, alors que Medicine Hat a contrôlé le début du match offensivement avec, notamment, deux autres buts de Sillinger. Avec une avance de six buts après 20 minutes, les Tigers ont été intraitables pendant le reste du match, avec Sillinger qui a ajouté son quatrième filet alors que son coéquipier à l’attaque Brett Kemp a aussi terminé le match avec une performance de plus d’un but. Comme cela fut le cas depuis le début du tournoi, Svejkovsky a aussi participé au pointage, marquant le huitième but de son équipe.

He only needed two games to claim the best-of-three series.

Après avoir disputé une première période sans but, des visages familiers ont fait scintiller la lumière rouge dans le deuxième match de la soirée, alors que Kemp et Sillinger ont une fois de plus marqué pour les Tigers, dont le dernier but étant en désavantage numérique et se voyant le but vainqueur quand le représentant des Sea Dogs, Riley Bezeau, a finalement marqué pour les siens. Maintenant leur avance, les Tigers ont de nouveau reçu de l’aide offensive de Svejkovsky, avant que Bryan Lockner ne conclue la soirée avec le quatrième but de son équipe.

Lukas Svejkovsky and The Medicine Hat Tigers are your 2020 Memorial eCup Champions!

What a tournament for Riley Bezeau. Congrats on the run Bez! Tip o' the cap to champion Lukas Svejkovsky and @tigershockey, kid's got moves on the sticks!

Thank you to everyone who tuned in and to @CHLHockey and @KiaCanada for the fun. Next time! #KiaCHLeCup

— Saint John Sea Dogs (@SJSeaDogs) December 18, 2020