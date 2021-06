Les nommés du prix de Défenseur de l’année annoncés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec vient de faire connaître ses finalistes pour le Trophée Émile-Bouchard. Cette distinction met en lumière trois arrières qui sont en nomination pour le titre de Défenseur de l’année.

Les nommés de cette saison sont Lukas Cormier des Islanders de Charlottetown, son coéquipier des Islanders Noah Laaouan ainsi que Jordan Spence des Foreurs de Val-d’Or.

Le prix est nommé en l’honneur de l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal et membre du Temple de la Renommée du hockey, Émile « Butch » Bouchard, qui a excellé au niveau de la Ligue nationale de hockey entre 1941 et 1956. Il a remporté quatre Coupes Stanley et a été voté sur les équipes d’étoiles de la LNH à quatre reprises.

Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve certains des meilleurs défenseurs actuels de la LNH, Kristopher Letang, Samuel Girard et Thomas Chabot.

Sélectionné par les Golden Knights de Vegas en octobre dernier, Lukas Cormier leur a prouvé tout au long de la saison qu’il était une bonne prise. Le natif de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, a marqué à 16 reprises en plus d’ajouter 38 mentions d’aide en seulement 39 parties de saison régulière. Le jeune arrière a également maintenu un impressionnant différentiel de +35 au cours de la dernière campagne. Sa contribution, autant à l’offensive qu’en défensive, a aidé les Islanders à être couronnés champions de la Division Maritimes.

Tout juste nommé gagnant du Trophée Kevin-Lowe remis au meilleur défenseur défensif du circuit, Noah Laaouan est également en nomination dans cette catégorie. Comme Cormier, il a conservé un différentiel étincelant de +33, bon pour le quatrième rang dans la ligue pour cette statistique. Natif d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, Laaouan a également contribué à l’offensive de son équipe en cumulant tout près d’un point par rencontre (38 points en 39 parties), ce qui représente sa meilleure campagne depuis son arrivée dans la LHJMQ en 2017.

Échangé des Wildcats de Moncton aux Foreurs à la date limite des transactions, Jordan Spence a largement contribué aux succès des finalistes de la Coupe du Président. L’espoir des Kings de Los Angeles a compilé 40 points en 32 rencontres cette saison, incluant 24 points en 19 rencontres avec son nouveau club. La transaction pour Spence a aidé les Foreurs à terminer au sommet de la Division Ouest, eux qui ont conservé une fiche de 18-1 à la suite de l’arrivée du défenseur. Le jeune homme originaire de Cornwall, Î.P.-É. a remporté le Trophée Émile-Bouchard la saison dernière.