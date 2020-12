Les joueurs augmentent la cadence au deuxième tour de la eCoupe Memorial Kia

Pas moins de 16 équipes ont lancé dimanche le deuxième tour du tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia.

Sting de Sarnia 7 vs Americans de Tri-City 3

Le Sting a « piqué » les Americans dans la première rencontre du jour. Sept marqueurs différents se sont illustrés pour les mener vers une victoire de 7-3. Cela inclut le vétéran attaquant et espoir des Hurricanes de la Caroline Jamieson Rees, ainsi que l’ailier Ryan Roth, qui a inscrit l’éventuel but victorieux à mi-chemin en deuxième période. Le joueur aux commandes du Sting, Justin O’Donnell, a aussi fait scintiller la petite lumière rouge.

Spirit de Saginaw 5 vs Greyhounds de Sault Ste. Marie 4

Deux buts marqués par l’espoir des Islanders de New York Cole Coskey ainsi qu’un filet réussi par le joueur de Saginaw aux commandes de l’équipe, Danny Katic, ont mené le Spirit vers une victoire de 5-4 aux dépens des Greyhounds, rivaux de la Ligue de l’Ontario. Les espoirs des Jets de Winnipeg Cole Perfetti et des Hurricanes de la Caroline Ryan Suzuki se sont aussi inscrits au pointage.

Bulldogs de Hamilton 8 vs Wheat Kings de Brandon 2

Menés par Zachary Roy, les Bulldogs ont marqué tôt et souvent contre les Wheat Kings pour finalement l’emporter 8-2. Le premier but de la rencontre a été l’œuvre de l’espoir des Kings de Los Angeles Arthur Kaliev, avant que Jan Mysak, un joueur appartenant aux Canadiens de Montréal, ne conclue la période avec deux buts. Dans la défaite, les espoirs des Sénateurs d’Ottawa Cole Reinhardt et Ridly Greig se sont inscrits à la marque pour les Wheat Kings.

Tigers de Medicine Hat 5 vs Blades de Saskatoon 1

Grâce à une avance de quatre buts en troisième période, les Tigers ont savouré une victoire contre les Blades, leurs rivaux de la Ligue de l’Ouest. Le joueur invité des Tigers Lukas Svejkovsky a inscrit deux buts dans la rencontre, dont l’éventuel filet gagnant tôt dans la période médiane, en route vers un gain de 5-1.

Giants de Vancouver 4 vs Generals d’Oshawa 2

Une avalanche de buts tard en troisième période a permis d’écrire l’histoire de cette confrontation entre les Giants et les Generals. Tirant de l’arrière 2-1 dans les dernières minutes du dernier engagement, les Generals ont égalé la marque grâce à l’ailier Ryan Stepien. Les Giants menés par Trevor Longo ont toutefois répliqué rapidement par l’entremise du joueur de deuxième année Zack Ostapchuk, avant que son coéquipier Cole Shepard ne permette à Vancouver d’empocher une victoire de 4-2.

Battalion de North Bay 2 vs Phoenix de Sherbrooke 1

Après 40 minutes sans but, les deux équipes se sont échangé des buts en troisième période. Le Phoenix a ouvert la marque grâce à un filet du vétéran ailier Alex-Olivier Voyer, avant que le Battalion n’inscrive deux filets dans les cinq dernières minutes. Le premier a été l’œuvre du joueur de deuxième année Josh Currie, puis le joueur invité Luke Moncada a mis fin au débat avec 31.6 secondes à faire pour compléter la seconde remontée victorieuse du Battalion.

Huskies de Rouyn-Noranda 4 vs Royals de Victoria 1

Détenant une avance de deux buts aux dépens des Royals tard en deuxième période grâce à l’ailier Alex Labbé, les Huskies, menés par Carter Murchison, se sont assurés de la victoire en troisième période. Rouyn-Noranda a ajouté deux buts, dont le troisième de Labbé. Murchison a inscrit le dernier filet et les Huskies l’ont emporté 4-1.

Steelheads de Mississauga 6 vs Colts de Barrie 1

Les Steelheads ont dominé le dernier match de la soirée, signant une victoire de 6-1 contre les Colts, leurs rivaux de la Ligue de l’Ontario. Six joueurs différents se sont inscrits au pointage, dont quatre au cours de la deuxième période. Le joueur aux commandes Ty Collins a mis le point d’exclamation à la victoire avec le sixième but des Steelheads en troisième période.