Les finalistes du Trophée Michel-Brière de 2021-2022 maintenant connus

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a procédé aujourd’hui à l’annonce de ses derniers nommés du Gala des rondelles d’Or 2022 en dévoilant la liste des finalistes du prestigieux Trophée Michel-Brière remis au joueur le plus utile du circuit. L’as défenseur des Islanders de Charlottetown, Lukas Cormier, l’attaquant de puissance des Sea Dogs de Saint John, William Dufour, ainsi que le champion pointeur de la LHJMQ, Joshua Roy, font partie des nommés de cette saison.

La distinction est nommée en hommage à Michel Brière, un Malarticois qui a perdu la vie à 21 ans après avoir subi d’importants traumatismes crâniens dans un accident de voiture. Brière a évolué avec les Bruins de Shawinigan au cours de sa carrière junior, marquant 129 buts et ajoutant 191 mentions d’aide en 100 parties disputées. Il a par la suite enfilé l’uniforme des Penguins de Pittsburgh pour une seule saison, enregistrant 44 points en 76 parties. Parmi les anciens récipiendaires du trophée, on retrouve certaines étoiles de la LNH telles que Sean Couturier, Sidney Crosby, Jonathan Drouin et Anthony Mantha.

Lukas Cormier vient de conclure sa quatrième saison dans l’uniforme des Islanders de Charlottetown. Le natif de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, n’a cessé de s’améliorer à chaque partie depuis qu’il a rejoint les rangs de la ligue en 2018. Cormier a atteint des sommets en carrière avec ses 33 buts et ses 48 mentions d’aide cette saison. L’espoir des Golden Knights de Vegas a également maintenu un étincelant différentiel de +40, a marqué 12 buts en avantage numérique et a inscrit huit buts gagnants.

Acquis par les Sea Dogs de Saint John avant la saison 2021-2022, William Dufour a démontré la panoplie de raisons pour lesquelles Trevor Georgie a réalisé la transaction. Le natif de Québec a connu sa meilleure saison en carrière dans la LHJMQ avec 56 buts et 60 passes en 66 parties de saison régulière. Son plus haut sommet avant cette saison était de 55 points, lors de la campagne 2019-2020. L’espoir des Islanders de New York a été un élément vital à la formation des Sea Dogs en marquant notamment 13 buts gagnants cette saison.

Tous les projecteurs étaient tournés vers Joshua Roy cette saison après qu’il ait été repêché par les Canadiens de Montréal lors de l’encan de 2021. Le natif de Saint-Georges-de-Beauce a bien répondu à la pression en terminant au sommet des pointeurs du circuit avec 51 buts et 68 passes pour un total de 119 points en 66 rencontres. Roy était véritablement la locomotive du Phœnix de Sherbrooke et a aidé l’équipe de l’Estrie à terminer l’année 2021-2022 au premier rang de la Conférence de l’Est.