Les finalistes du prix du Meilleur espoir professionnel révélés

Les finalistes pour le Trophée Michael-Bossy 2020 ont été annoncés aujourd’hui, alors que le circuit a confirmé les meilleurs espoirs professionnels en vue du prochain repêchage de la LNH. Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski), Dawson Mercer (Saguenéens de Chicoutimi) ainsi qu’Hendrix Lapierre (Saguenéens de Chicoutimi) sont les nommés de cette catégorie pour l’année qui vient de se conclure.

Ce prix est nommé en l’honneur de Michael Bossy, un ancien joueur de la LHJMQ et membre du Temple de la Renommée du hockey, qui a également été listé comme le sixième meilleur joueur de l’histoire de la LHJMQ dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du circuit. Plusieurs noms de cette prestigieuse liste du Top 50 des plus grands joueurs de tous les temps de la LHJMQ ont d’ailleurs déjà été récipiendaires de ce trophée, dont Mario Lemieux, Pat LaFontaine , Sidney Crosby et Vincent Lecavalier.

Alexis Lafrenière a déjà remporté le Trophée Jean-Béliveau samedi dernier à titre de meilleur pointeur de la saison régulière. Le capitaine de l’Océanic a compilé des chiffres impressionnants, alors qu’il a engrangé 112 points en seulement 52 parties en 2019-2020. Il a mené Équipe Canada à la conquête de la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior en décembre, en plus de représenter la LHJMQ au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota 2020 qui s’est tenu en janvier.

Dawson Mercer est probablement le joueur qui a démontré la plus grande progression au cours de la saison. Un peu sous-estimé en début d’année, le natif de Bay Roberts a fait tourner les têtes tout au long de la dernière campagne. Ses performances lui ont valu des invitations à la Série Canada-Russie CIBC, au Championnat du monde de hockey junior ainsi qu’au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota. Il a amassé 42 points en 26 matchs avec Drummondville, avant d’être échangé à Chicoutimi où il a récolté 18 points supplémentaires en 16 parties.

Hendrix Lapierre a évidemment vécu des moments difficiles cette saison après avoir passé un long séjour sur la liste des blessés. Le Gatinois n’a disputé que 19 parties avec Chicoutimi, marquant deux buts et ajoutant 15 mentions d’aide. Toutefois, le tout premier choix du repêchage LHJMQ de 2018 avait connu une excellente saison recrue en 2018-19 avec un total de 45 points en 48 parties. Le talentueux attaquant demeure l’un des espoirs les plus en vue pour la prochaine séance de sélection de la LNH.