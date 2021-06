Les finalistes du Joueur le plus utile de 2020-2021 dévoilés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a procédé aujourd’hui à l’annonce des finalistes du prestigieux Trophée Michel-Brière, remis annuellement au joueur le plus utile de la saison régulière. Le capitaine des Foreurs de Val-d’Or, Jakob Pelletier, ainsi que Cédric Desruisseaux et Colten Ellis des Islanders de Charlottetown, sont les nommés de cette année.

La distinction rend hommage à Michel Brière, un ancien de la LHJMQ qui a perdu la vie à 21 ans après avoir subi d’importants traumatismes crâniens dans un accident de voiture. Il a évolué avec les Bruins de Shawinigan au cours de sa carrière junior, marquant 129 buts et ajoutant 191 mentions d’aide en 100 parties. Il a par la suite enfilé l’uniforme des Penguins de Pittsburgh pendant une saison, enregistrant 44 points en 76 matchs.

Parmi les anciens récipiendaires du trophée, on retrouve certaines étoiles de la LNH telles que Sean Couturier, Sidney Crosby, Yanni Gourde et Anthony Mantha.

Les Foreurs ont dévoilé leur intention de rivaliser pour un titre en faisant l’acquisition de Jakob Pelletier en juin dernier avant de le nommer capitaine une semaine plus tard. Le leader né a répondu en menant l’équipe vers une deuxième place au classement général grâce à une impressionnante fiche de 28-3-2-2. Bien qu’il n’ait disputé que 28 matchs en saison régulière, Pelletier a également mené l’équipe de Val-d’Or avec ses 43 points, 30 aides, 15 points en avantage numérique et un différentiel de +25. La sélection de première ronde des Flames de Calgary a raté du temps au cours de la saison pour représenter le Canada au Mondial Junior 2021, tournoi qu’il a terminé avec une moyenne d’un point par match et une médaille d’argent autour du cou.

Aucun joueur n’a connu une saison plus dominante en 2020-2021 que Cédric Desruisseaux des Islanders. L’attaquant a aidé Charlottetown à terminer au premier rang du circuit avec un dossier de 35-5-0-0, tout en menant la LHJMQ avec ses 42 buts et 78 points en 40 matchs. Le vainqueur du Trophée Jean-Béliveau a également mené la ligue avec un incroyable différentiel de +46 et a terminé avec le quatrième plus grand nombre de passes grâce à ses 36. Le capitaine adjoint a établi un nouveau record d’équipe en trouvant le fond du filet dans 13 matchs consécutifs et a été le contributeur le plus constant de la ligue en accumulant des points dans 39 des 40 rencontres des Islanders cette saison. Desruisseaux a mis un terme à sa formidable campagne en signant un contrat d’un an avec le Rocket de Laval de la LAH le mois dernier.

Une présence fiable et constante devant le filet de l’Océanic de Rimouski au cours des trois dernières saisons, Colten Ellis a porté son jeu à un niveau supérieur après avoir été acquis par les Islanders en juin dernier. Le gardien a terminé avec le plus de victoires dans la LHJMQ grâce à une fiche reluisante de 23-1-0-0 qui a permis à Charlottetown de remporter un premier Trophée Jean-Rougeau. Ellis a également mené la ligue avec son pourcentage d’arrêts de .926% et a établi deux nouveaux records de la LHJMQ en obtenant sept blanchissages en une seule saison et en portant son total en carrière à 17. Le joueur de 20 ans a également réécrit les livres d’histoire de la ligue en terminant la saison avec une moyenne de buts alloués de 1.78, la meilleure de tous les temps. Choix de troisième ronde des Blues de St-Louis en 2019, il a signé son premier contrat professionnel avec la franchise en mars dernier.