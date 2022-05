Les finalistes du Joueur humanitaire Kia annoncés

La Ligue de hockey junior majeur du Québec vient d’annoncer les trois joueurs en compétition pour l’obtention du Prix du Joueur humanitaire de l’année Kia. Les finalistes sont Nicholas Blagden des Sea Dogs de Saint John, Brett Budgell des Islanders de Charlottetown et Xavier Parent du Phœnix de Sherbrooke.

Nicholas Blagden s’est investi afin de sensibiliser la population aux enjeux de santé mentale. En août 2021, il a débuté une série de conférences pour parler de sa propre expérience. Son principal objectif était d’éduquer la communauté à propos des enjeux de santé mentale dans le sport. Il a parlé à différents groupes d’âge, de l’école primaire à l’université. Le joueur des Sea Dogs a aidé plusieurs personnes à trouver les bons outils afin de pouvoir gérer ce problème de la manière la plus appropriée possible.

Brett Budgell s’est associé avec l’organisme « Upper Room Hospitality Ministry » au cours des deux dernières saisons. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui permet à des individus et des familles de la communauté de Charlottetown d’assouvir leurs besoins alimentaires. Une fois de plus cette année, il a participé à la grande collecte de denrées de l’organisme. Cependant, Brett a aussi amené sa propre initiative en créant « Fill the Net Food Drive » qui a encouragé les partisans des Islanders à donner à la banque alimentaire pendant quatre parties au cours du mois de décembre.

Même s’il devait composer avec des protocoles rigoureux en raison de la pandémie de COVID-19, Xavier Parent a tout de même trouvé des manières de s’impliquer dans la communauté sherbrookoise. En novembre dernier, il a organisé une collecte de fonds pour Movember dans le cadre du Mois de la sensibilisation du cancer de la prostate, une cause qui lui tient à coeur. Il a amassé près de 3 000$ pour l’organisme Movember. En plus de cette implication, il a aussi fait quelques actions pour les écoles locales ainsi que la Fondation Dixville.