Les finalistes du DG de l’année dévoilés pour la saison 2021-2022

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait connaître les finalistes pour le Trophée Maurice-Filion de la saison 2021-2022. Les nommés dans la catégorie du Directeur général de l’année sont Jim Hulton des Islanders de Charlottetown, Stéphane Julien du Phœnix de Sherbrooke et Patrick Roy des Remparts de Québec.

Décerné pour la première fois en 2005-2006, cet honneur est renommé en hommage à Maurice Filion, qui fut l’entraineur des Remparts de Québec entre 1969 et 1972. Le natif de la Vieille-Capitale a remporté la Coupe du Président à deux reprises, en plus de soulever la première Coupe Memorial de l’histoire de la LHJMQ. Après ses succès dans le junior majeur, il a été promu comme directeur général des Nordiques de Québec, avant de revenir travailler au sein de la LHJMQ à titre de Directeur de la sécurité des joueurs.

Jim Hulton a été couronné le Directeur général de l’année en 2020-2021. Une fois de plus cette année, l’équipe qu’il a bâtie au fil des dernières saisons a répondu aux attentes et s’est glissée au deuxième rang du classement de la LHJMQ. Plusieurs joueurs que l’organisation a sélectionnés sous son règne tel que Brett Budgell, Jakub Brabenec et Lukas Cormier ont été des éléments clés des succès de l’équipe cette saison. Il a également acquis des joueurs d’impact sur le marché comme Francesco Lapenna, Dawson Stairs et Zachary Roy. Au final, sa formation des Islanders de Charlottetown a terminé la dernière campagne avec une fiche de 48-13-7-0.

Stéphane Julien a mené son Phœnix de Sherbrooke en pôle position de l’Association de l’Ouest cette saison. Il a été l’architecte d’une reconstruction rapide après avoir terminé au 16e rang l’année dernière. Deux de ses acquisitions majeures de la saison précédente, Joshua Roy (119 points) et Xavier Parent (106 points), ont terminé dans le top 5 des meilleurs pointeurs du circuit. Il a également stabilisé la défensive en ajoutant les vétérans Tyson Hinds et Kaylen Gauthier. Trois de ses sélections de 2021, Ethan Gauthier, Ivan Zhigalov et David Spacek, ont également offert de solides performances pour la formation. Le Phœnix de Sherbrooke a terminé la saison avec 46 victoires.

Les Remparts de Patrick Roy ont mérité le Trophée Jean-Rougeau cette année grâce à leur étincelante fiche de 51-15-2-0. C’est le troisième championnat de saison de l’ère moderne de la franchise. Roy a amorcé tranquillement la reconstruction de son équipe après la participation au tournoi de la Coupe Memorial de 2015. Il a notamment sélectionné les jeunes talents Nathan Gaucher, James Malatesta, Evan Nause et Mikaël Huchette. Cette saison, il a approfondi son noyau talentueux en mettant notamment la main sur Zachary Bolduc, Conor Frenette, Olivier Coulombe, Louis Crevier et Fabio Iacobo.