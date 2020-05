Le gagnant du prix de l’Entraineur-chef de l’année annoncé

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui le gagnant du Trophée Ron-Lapointe. Cette distinction récompense l’Entraineur de l’année dans la LHJMQ tout en reconnaissant son leadership, son dévouement et sa contribution aux succès de son équipe.

L’ancien attaquant de la LHJMQ et entraineur-chef des Sea Dogs de Saint John, Gerard Gallant, est le présentateur spécial du jour. Le natif de Summerside à l’Île-du-Prince-Édouard a évolué pendant quatre saisons au sein de la ligue entre 1980 et 1983 dans l’uniforme des Castors de Sherbrooke, des Castors de Saint-Jean ainsi que du Junior de Verdun. Il a enregistré 321 points en 188 parties de saison régulière, en plus d’ajouter 90 points au cours des séries de la Coupe du Président. Il a remporté deux Coupes du Président (1982 – Castors de Sherbrooke | 1983 – Junior de Verdun). Sa carrière exceptionnelle au niveau junior majeur a été suivie par 615 parties dans la LNH avec Détroit et Tampa Bay.

Après avoir accroché ses patins, il a fait le saut derrière le banc. À la suite de huit années dans la LNH, il est revenu dans la LHJMQ en prenant le rôle d’entraineur-chef des Sea Dogs de Saint John en 2009. Son parcours a été assez fructueux, alors qu’il a atteint la finale de la Coupe du Président à trois reprises, remportant deux d’entre elles (2011 et 2012). Gallant a également mené les Sea Dogs à la conquête de la Coupe Memorial de 2011, lorsque le prestigieux tournoi était présenté à Mississauga. L’homme de 56 ans a remporté le Trophée Ron-Lapointe à deux reprises durant son passage de trois années dans la LHJMQ.