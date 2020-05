Le gagnant du convoité Trophée Marcel-Robert CIBC révélé

Le joueur qui concilie le mieux les performances sur la glace et les succès sur les bancs d’école est reconnu aujourd’hui par la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Octroyé annuellement depuis 1981, le Trophée Marcel-Robert CIBC rend hommage au Joueur-étudiant de l’année dans la LHJMQ. Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve quelques membres actuels des organisations du circuit, dont Marc Denis, Daniel Lacroix et Jocelyn Thibault.

C’est d’ailleurs Marc Denis, l’ancien gardien de but des Saguenéens de Chicoutimi, qui présente le gagnant du trophée de cette saison. Le Montréalais d’origine a lui-même reçu le prix du Joueur-étudiant de l’année en 1995-1996 après avoir joué 51 parties de saison régulière et obtenu 16 départs en séries éliminatoires de la Coupe du Président avec les Sags. Denis a évolué pendant trois saisons dans la LHJMQ et a représenté Équipe Canada à deux reprises au Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF, remportant deux médailles d’or. Le gardien a par la suite évolué dans la LNH où il disputa 349 parties, enregistrant 112 victoires, une moyenne de buts alloués de 3.02 et un pourcentage d’efficacité de .902%. Après sa carrière de joueur, Denis est revenu à ses vieilles amours et occupe maintenant le poste de Vice-président hockey des Saguenéens.