Le Drakkar accède à la deuxième ronde lors du Jour 3 de la eCoupe Memorial présentée par Kia

L’action sans fin s’est poursuivie mercredi au tournoi virtuel de la eCoupe Memorial présentée par Kia, alors que quatre autres équipes sont passées au tour suivant.

Le premier match de la soirée a vu les Steelheads de Mississauga élever leur jeu défensif. Après une première période fructueuse marquée par des buts de Nicholas Canade et Craig Spence, l’équipe a conservé son avance de deux buts contre ses rivaux de la Ligue de l’Ontario, les Spitfires de Windsor, jusqu’en troisième période quand l’attaquant des Spitfires Kyle McDonald a battu le gardien des Steelheads. Ce ne fut toutefois pas assez, alors que James Hardie a confirmé la victoire des Steelheads, mené par Ty Collins, avec six secondes à faire. La victoire de 3-1 a donné à l’équipe leur billet pour le deuxième tour.

Le deuxième match au programme de la soirée comptait une invitée, soit la médaillée d’or canadienne Erin Ambrose, qui avait comme tâche d’apprivoiser les Colts de Barrie, représentés par Luke Bignell. Avec Ambrose contrôlant l’Océanic de Rimouski, les deux côtés se sont échangé des occasions de marquer dans une première période sans but, avant que les compteurs ne se mettent en marche. Malgré son avance en troisième période grâce à des buts d’Andrew Coxhead et de William Dumoulin, Ambrose n’a pas pu résister à l’attaque des Colts qui a vu Bignell égaliser la marque, avant qu’Ethan Cardwell ne marque son deuxième de la soirée. L’espoir des Flyers de Philadelphie Tyson Foerster a ajouté deux filets, dont le premier sur un tir de pénalité, en route vers une victoire de 7-2 des Colts, qui accèdent ainsi au deuxième tour.

Inscrivant quatre des cinq premiers buts du match, le Drakkar de Baie-Comeau semblait filer vers la victoire jusqu’à ce qu’une succession de buts tardifs des Voltigeurs compliquent la situation. L’attaquant Michael Little, son deuxième du match, et le capitaine Xavier Simoneau ont trouvé le fond du filet pour ainsi forcer la prolongation. Représenté par Gabriel Belley-Pelletier, le Drakkar a toutefois repris le contrôle du match avec un but victorieux de l’attaquant Julien Letourneau, son deuxième du match, propulsant ainsi son équipe au tour suivant.

