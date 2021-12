Le Dr Sylvain Simard annonce les gagnants du prix 2021

Après avoir octroyé 5 000$ à trois étudiants-athlètes l’année dernière, le Docteur Sylvain Simard a doublé ce montant cette saison en récompensant six joueurs de la LHJMQ qui ont étudié en sciences.

Les récipiendaires du Prix Dr Sylvain Simard 2021 sont: Conor Frenette et Tristan Luneau (Prix or), Vincent Sévigny et Connor Trenholm (Prix argent) ainsi que Xavier Bouchard et Jacob Stewart (Prix bronze).

Créé en décembre 2019, le Prix Dr Sylvain Simard est nommé en l’honneur de l’ancien porte-couleurs et actuel docteur des Saguenéens de Chicoutimi, Sylvain Simard. Par le biais de la Fondation LHJMQ, le Dr Simard récompense des étudiants qui sont inscrits dans des cours de science tels que les mathématiques, la chimie, la biologie ainsi que la physique. Les bourses seront attribuées comme suit:

Prix or: 2 500$

Prix argent: 1 500$

Prix bronze: 1 000$

Conor Frenette et Tristan Luneau se sont démarqués parmi 38 candidatures afin de remporter le Prix or. Frenette a réussi quatre cours de sciences de la nature au Cégep de Victoriaville pour décrocher son Diplôme d’études collégiales (DEC). De son côté, Luneau a maintenu des notes bien au-dessus de la moyenne dans ses quatre cours de sciences qu’il a suivis dans son parcours de secondaire 5 à l’Académie des Estacades.

Vincent Sévigny a lui aussi obtenu son DEC en complétant ses quatre cours de sciences de la nature au Cégep de Victoriaville, alors que Connor Trenholm, gagnant du Prix argent en 2020, a connu une autre année étincelante sur les bancs d’école après avoir réussi ses trois cours de sciences du Grade 12 de Sydney Academy.

Finalement, nos gagnants du Prix bronze étaient deux étudiants universitaires la saison dernière. Xavier Bouchard a suivi quatre de ses sept cours en sciences de la nature à l’Université d’Ottawa lors de la saison 2020-2021. Jacob Stewart a quant à lui maintenu une moyenne considérablement au-dessus des autres étudiants lors de ses deux cours de sciences suivis à l’Université du Nouveau-Brunswick.

À propos du Dr Sylvain Simard

Né en 1964, le Dr Sylvain Simard est un ancien joueur de la LHJMQ et un médecin généraliste. Il a joué quatre saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan au début des années ‘80. Un choix de première ronde des Saguenéens en 1981, il a marqué pas moins de 93 buts et amassé 197 points en 189 parties de saison régulière. Après sa carrière junior, il a poursuivi ses études à l’Université McGill, d’où il a gradué en médecine en 1991.