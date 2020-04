Le circuit annonce le gagnant du Trophée Michel-Bergeron 2019-2020

Le gardien de Phœnix de Sherbrooke, Samuel Hlavaj, a été désigné comme Recrue défensive de l’année hier. Aujourd’hui, la Ligue de hockey junior majeur du Québec annonce le récipiendaire du Trophée Michel-Bergeron, remis à la Recrue offensive de l’année.

La ligue a invité nul autre que Michel Bergeron pour annoncer le gagnant de l’honneur de cette année. Le « Tigre » a pavé la route pour plusieurs entraineurs de la LHJMQ qui ont éventuellement fait le saut dans la LNH suite à leur carrière junior majeur. Bergeron a été derrière un banc du circuit pendant quatre saisons entre 1975 et 1980, gagnant la Coupe du Président à une reprise en 1978. Il a par la suite passé onze saisons dans la Ligue nationale de hockey comme entraineur-chef des Nordiques de Québec et des Rangers de New York.