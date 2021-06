La LHJMQ et le défenseur du Drakkar Gabriel Belley-Pelletier sont très contents de pouvoir cultiver la force avec Kubota Canada encore une fois cet été! Nous allons cultiver de la nourriture, faire grandir notre appréciation et devenir plus forts, ensemble.

Jetez un œil à la boîte qui aidera Gabriel à préparer son jardin!

CLIQUEZ ICI pour avoir plus de détails sur le programme Cultiver la Force de Kubota Canada .