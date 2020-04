Lafrenière, Mercer et Welsh nominés comme Personnalité de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui les nominations pour le Trophée Paul-Dumont. Les finalistes 2019-2020 sont Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski), Dawson Mercer (Saguenéens de Chicoutimi) ainsi que Matthew Welsh (Islanders de Charlottetown).

La reconnaissance est nommée en l’honneur de Paul Dumont, ancien directeur général et président du circuit junior majeur, qui a également été directeur général des Remparts de Québec. En plus d’occuper ces différentes fonctions, il a cofondé le prestigieux Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Le Trophée Paul-Dumont récompense un individu qui a eu un impact médiatique positif et qui a contribué à améliorer l’image de la LHJMQ tout au long de la saison. Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve des personnalités bien connues tel que Sidney Crosby, Jonathan Drouin, Brad Richards ou encore Michel Therrien.

Alexis Lafrenière a certainement reçu plus d’attention médiatique que la plupart des acteurs du hockey en 2019-2020. L’Eustachois est pressenti pour être le premier choix de la prochaine séance de sélection de la LNH depuis déjà quelques années. Son talent et son intelligence sur la glace ont assurément attiré davantage les regards durant son année de repêchage, mais cela ne l’a pas empêché de terminer comme meilleur pointeur de la LHJMQ avec une récolte de 112 points en 52 matchs. Le jeune homme de 18 ans a également performé de manière exceptionnelle sur la scène internationale. Il agissait à titre de capitaine dans la conquête de la médaille d’or d’Équipe Canada au Mondial Junior, en plus d’être nommé meilleur joueur du tournoi. Lafrenière a aussi été le capitaine d’Équipe Blanc au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota.

Dawson Mercer est probablement celui qui a connu la plus grande ascension au cours de la dernière année. Joueur sous-estimé au début de la campagne 2019-2020, son éthique de travail irréprochable, son talent incroyable et sa personnalité en or ont fait de lui l’un des favoris des partisans, des dépisteurs et des journalistes. La fierté de Bay Roberts, à Terre-Neuve, a sans cesse dépassé les attentes au cours de la saison. Il a été récompensé par des invitations à la Série Canada-Russie CIBC, au Championnat mondial de hockey junior – où il a remporté l’or aux côtés de Lafrenière – ainsi qu’au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota.

Matthew Welsh est définitivement l’un des meilleurs gardiens, étudiants et individus à avoir évolué au sein de la LHJMQ. Originaire d’Halifax, le gardien vient de conclure sa cinquième et dernière saison avec les Islanders de Charlottetown. Au terme d’une carrière de 224 parties, il est devenu le détenteur du record pour le plus de minutes disputées dans la LHJMQ. Le jeune homme de 20 ans est également un modèle pour les étudiants-athlètes actuels et futurs. Il a prouvé tout au long de sa carrière junior qu’il est possible de combiner de bonnes performances sur la glace et sur les bancs d’école. De plus, Welsh a attiré beaucoup d’attention médiatique grâce à son implication communautaire exceptionnelle ainsi que sa personnalité charismatique.