La table est mise pour les huitièmes de finale du tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia

Les quatre derniers matchs du deuxième tour du tournoi de la eCoupe Memorial ont été disputés jeudi soir, confirmant l’identité du groupe de 16 équipes qui disputeront les huitièmes de finale de l’édition initiale de cette compétition en mode virtuel.

Sea Dogs de Saint John 7 vs. L’Océanic de Rimouski 5

Sweet 16 here we come! Riley Bezeau and the @SJSeaDogs win a wild one over the @oceanicrimouski to advance to the third round of the #KiaCHLeCup, 7-5 the final. Big thanks to Zachary Massicotte for one heck of a contest!

Les Sea Dogs de Saint John et l’Océanic de Rimouski ont démarré les choses en grand dans le premier match au programme jeudi en inscrivant un total de 12 buts. En retard 4-3 après 40 minutes de jeu, Saint John a ajouté quatre buts avant la fin du temps réglementaire, notamment grâce au doublé de Joshua Roy, choix de premier tour du Repêchage de la LHJMQ en 2019. Les Sea Dogs et leur représentant Riley Bezeau l’ont emporté 7-5 pour ainsi accéder au tour suivant.

Hurricanes de Lethbridge 4 vs. Firebirds de Flint 0

Hallzy brought home another W with solid defensive and offensive play in Round 2 of the #KiaCHLeCup!! 👏 #SweetSixteen 3 Stars:

⭐️ TETACHUK🧱

⭐️⭐️ HALL (@Hallzy_88)🎮

⭐️⭐️⭐️ OKULIAR🚨#WHLCanes #yql

Le gardien Carl Tetachuk des Hurricanes de Lethbridge a réalisé le deuxième jeu blanc du tournoi, conduisant les siens à un gain de 4-0 sur les Firebirds de Flint. Aux manettes, Justin Hall a été un des marqueurs de Lethbridge dans ce match.

Oil Kings d’Edmonton 3 vs. Warriors de Moose Jaw 1

L’expérience des vétérans a propulsé les Oil Kings d’Edmonton à un gain de 3-1 sur les Warriors de Moose Jaw. L’espoir et étoile montante des Blues de St. Louis Jake Neighbours et le défenseur et espoir des Rangers de New York Matthew Robertson ont chacun marqué pour la formation albertaine dirigée par Jalen Luypen.

Otters d’Erie 6 vs. 67’s d’Ottawa 2

The man in the 🎅 suit is into the sweet 16 of the #KiaCHLeCup! A four goal third period propels @9Hoff1 into the next round to take on @EdmOilKings. GG @Ottawa67sHockey!

🎮: https://t.co/POQivSuGjL

🏆: https://t.co/7zjehhTgyf pic.twitter.com/GhK6RTX2BL — Erie 🦦🦦🦦 (@ErieOtters) December 11, 2020

Avec un Brendan Hoffmann aux commandes qui brillait par son accoutrement en célébration de la période des Fêtes, les Otters d’Érié ont accédé au tour suivant grâce à une victoire de 6-2 sur les 67’s d’Ottawa. Ce match a été marqué par le tour du chapeau de l’attaquant Austen Swankler.