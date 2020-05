La ligue dévoile le meilleur espoir professionnel de 2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé aujourd’hui le gagnant du Trophée Michael-Bossy de 2019-2020 remis au meilleur espoir professionnel. Quelques-uns des plus prolifiques joueurs de l’histoire de la LHJMQ tels que Mario Lemieux, Pat LaFontaine, Sidney Crosby et Vincent Lecavalier ont reçu cet honneur au fil des années.

Le présentateur spécial du jour est nul autre que l’ancienne vedette des Islanders de New York et du National de Laval, Mike Bossy. Le Montréalais d’origine a été classé au sixième rang du Top-50 des meilleurs joueurs de l’histoire de la LHJMQ, dévoilé l’an dernier dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire du circuit. En quatre saisons dans la LHJMQ, il a enregistré pas moins de 532 points en 263 parties de saison régulière, tout en ajoutant un autre 73 points dans les séries éliminatoires. Il a atteint la finale de la Coupe du Président en 1975, mais le National s’est incliné en cinq parties face aux Castors de Sherbrooke. Le choix de premier tour des Islanders à l’encan amateur de la LNH de 1977 a été introduit au Temple de la renommée de la LHJMQ en 1998 et à celui du hockey en 1991.