La Ligue annonce les nommés du Joueur le plus utile 2019-2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a procédé aujourd’hui à l’annonce de ses derniers nommés du Gala des rondelles d’Or 2020 en dévoilant les finalistes du prestigieux Trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile de la ligue. La jeune sensation de l’Océanic de Rimouski, Alexis Lafrenière, le vétéran de 20 ans du Phœnix de Sherbrooke, Félix Robert, ainsi que le capitaine des Voltigeurs de Drummondville, Xavier Simoneau, font partie des nommés de cette année.

La distinction est nommée en hommage à Michel Brière, un Malarticois qui a perdu la vie à 21 ans après avoir subi d’importants traumatismes crâniens dans un accident de voiture. Il a évolué avec les Bruins de Shawinigan au cours de sa carrière junior, marquant 129 buts et ajoutant 191 mentions d’aide en 100 parties disputées. Il a par la suite enfilé l’uniforme des Penguins de Pittsburgh pour une saison, enregistrant 44 points en 76 parties. Parmi les anciens récipiendaires du trophée, on retrouve certaines étoiles de la LNH telles que Sean Couturier, Sidney Crosby, Jonathan Drouin et Anthony Mantha.

À la suite de sa saison exceptionnelle, Alexis Lafrenière est finaliste pour plusieurs autres trophées déjà. Le récipiendaire du Trophée Michel-Brière de la saison dernière a mis au tableau des chiffres impressionnants en 2019-2020, cumulant un sommet dans la ligue avec ses 112 points en seulement 52 parties. Lafrenière a aussi mené le circuit avec 77 passes et 40 points en avantage numérique. L’attaquant a représenté la LHJMQ lors du Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota 2020 et a mené Équipe Canada vers l’or au Championnat mondial de hockey junior 2020 de l’IIHF.

Félix Robert a littéralement explosé offensivement à dernière année d’admissibilité au sein de la LHJMQ. Ignoré au repêchage avant d’être invité par Sherbrooke en 2016, il a cumulé des saisons de 23, 46 et 55 points au cours de ses trois premières années avec le Phoenix. Cette saison par contre, il a marqué 36 buts et a terminé au quatrième rang de la ligue avec ses 56 mentions d’aide et 92 points. Il a aussi terminé à égalité au sommet de la LHJMQ avec 16 buts en avantage numérique, tandis que ses 92 points en seulement 46 parties lui ont permis d’être le seul autre joueur qu’Alexis Lafrenière à terminer la saison avec une moyenne de deux points par match ou plus.

Après quelques départs clés à Drummondville, Xavier Simoneau s’est réellement levé comme l’un des leaders de la franchise des Voltigeurs. Invité au camp des recrues des Maple Leafs de Toronto l’été dernier, le jeune homme de Saint-André-Avellin a connu sa meilleure saison offensive, menant les siens et terminant au cinquième rang de la ligue avec 89 points (28 buts et 61 mentions d’aide). Le fougueux attaquant a excellé dans toutes les situations de jeu et a terminé à égalité au troisième rang du circuit avec quatre filets en désavantage numérique. De plus, l’attaquant de 18 ans a représenté la LHJMQ lors de la Série Canada-Russie CIBC.