La LHJMQ présente ses nommés au Trophée Michel-Bergeron

La Ligue de hockey junior majeur du Québec vient de dévoiler l’identité des trois recrues en lice pour le Trophée Michel-Bergeron de cette année. Cette distinction est remise annuellement à la meilleure recrue offensive du circuit. Les finalistes de 2021-2022 sont Maxim Barbashev des Wildcats de Moncton, Jakub Brabenec des Islanders de Charlottetown ainsi que Mathieu Cataford des Mooseheads d’Halifax.

Le trophée est nommé en l’honneur de Michel Bergeron, qui fut entraineur-chef pendant quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 1975 et 1980, remportant la Coupe du Président en 1978. Il a par la suite été derrière le banc des Nordiques de Québec et des Rangers de New York pendant 11 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Parmi les anciens récipiendaires de ce prix, on retrouve plusieurs membres du Temple de la renommée de la LHJMQ, notamment Pat LaFontaine, Martin Lapointe et Vincent Lecavalier.

Après n’avoir joué que dix parties dans l’uniforme des Wildcats la saison dernière, Maxim Barbashev était de retour à Moncton pour prouver qu’il est un espoir de premier plan en vue du prochain repêchage de la LNH. Le natif de Moscou n’a pas déçu en marquant 15 buts et en ajoutant 27 mentions d’aide en 59 parties de saison régulière. Le choix de premier tour par la formation du Nouveau-Brunswick au Repêchage européen de 2020 a également participé au Match des meilleurs espoirs Kubota tenu en mars dernier à Kitchener.

Le choix de quatrième tour par les Golden Knights de Vegas, Jakub Brabenec, voulait démontrer à sa formation de la LNH qu’ils ont fait le bon choix. Il n’a certainement pas manqué d’épater la galerie en terminant au premier rang des pointeurs chez les recrues (64) grâce à ses 17 buts et ses 47 mentions d’aide. Le natif de Jihlava en République Tchèque a également marqué sept buts en avantage numérique et cinq buts gagnants pour les Islanders de Charlottetown.

Mathieu Cataford a joué sa première saison dans la LHJMQ à seulement 16 ans. Le joueur de Saint-Constant n’a certainement pas joué comme une recrue, lui qui évoluait dans la puissante division des Maritimes. Il a compilé pas moins de 17 buts et 29 mentions d’aide en 62 parties de saison régulière. Le choix de première ronde au Repêchage de 2021 a également fait tourner des têtes en séries éliminatoires de la Coupe du Président en marquant quatre buts en seulement cinq parties. Il n’y a aucun doute que Cataford est un élément clé dans la reconstruction des Mooseheads d’Halifax.