La LHJMQ Pour Tous | Entrevue Dre Cheryl MacDonald

La lutte en faveur de l’inclusion dans la communauté du hockey n’est pas un simple mouvement. Il s’agit d’une étude des comportements, des idéologies et des rituels au sein même du sport.

Surtout récemment, les partisans, joueurs, entraineurs et chercheurs ont tous couvert le sujet avec de plus en plus de régularité.

Parmi ce dernier groupe se retrouve la Dre Cheryl MacDonald. À force de côtoyer le sport en grandissant à Moncton, au Nouveau-Brunswick, MacDonald est devenue une grande partisane, d’abord des Hawks de l’AHL, puis des Alpines et des Wildcats de la LHJMQ.

Mais c’est en réalisant qu’il y avait également des femmes qui jouaient au hockey – un fait qui, malheureusement, échappait à trop de monde de cette époque – qui a réellement mis en branle son amour envers le sport.

Une gardienne de but depuis qu’elle est toute petite, le cheminement scolaire de MacDonald est impressionnant, avec des arrêts à l’Université Saint Mary’s (B.A. avec spécialisation – Sociologie) et à l’Université Concordia (Maîtrise – Sociologie et Doctorat – Analyse sociale et culturelle) jusqu’à présent.

Aujourd’hui, l’histoire de Dre MacDonald hors de la glace comprend plus d’une décennie à étudier la masculinité et le hockey, avec la moitié de ces années à se concentrer sur le sujet de l’homophobie. Par moment, en tant que femme tentant de discuter avec des joueurs de hockey masculin d’attitudes anti-homosexuelles, un genre de double menace se profilait dans l’ombre de ses recherches.

D’abord, il y avait un enjeu pour elle de parvenir à mettre un pied, littéralement, dans la porte de la chambre des joueurs. Ensuite, il y avait le concept de demander à ces joueurs, aux entraineurs et aux membres du personnel de s’ouvrir et de partager leurs idées et leurs points de vue. Heureusement pour elle, ce deuxième enjeu était, étonnamment, moins problématique plus souvent qu’autrement.

Cette recherche a permis à Dre MacDonald – qui assiste encore à des rencontres de la LHJMQ quand le temps (et 2020) le permet – d’être reconnue comme étant l’une des plus grandes expertes du domaine de la sexualité dans le sport, en plus de la mener directement à son poste actuel comme chercheuse postdoctorale avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

De plus, son amour pour le hockey et son désir de l’améliorer l’ont amené à travailler auprès d’initiatives comme le projet You Can Play, la Société nord-américaine pour la sociologie du sport (NASSS) et The Hockey Conference, tenue à Halifax, N.-É.

Dans l’ensemble de son œuvre, on retrouve un important dénominateur commun; les difficultés, les succès et les prochaines étapes requises pour éradiquer les comportements négatifs qui ont historiquement créé des problèmes à l’intérieur des murs d’innombrables arénas, tout en gardant les subtilités du sport intactes.

Un message de base qui a dérivé de tout ce travail et ces études demeure une constante chez Dre MacDonald ainsi que chez d’autres activistes et chercheurs du milieu – nous faisons du progrès dans un superbe sport qui doit constamment chercher à s’améliorer.

Discutez avec Cheryl MacDonald une seule fois et son désir de laisser le sport, en plus de la société en général, dans un meilleur état qu’elle les a trouvés, est évident.

La jeune fille qui criait « Go Cats Go! » soir après soir au Colisée de Moncton est parvenue à faire quelque chose qui est à la fois unique et noble; utiliser une vie entière d’études et d’expériences pour combiner ses passions pour le hockey et pour le progrès social.