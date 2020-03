LA LHJMQ LANCE SA CHAÎNE YOUTUBE

Pour divertir nos partisans pendant qu’ils passent au travers de la crise du Coronavirus (COVID-19), la Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière de lancer sa chaîne YouTube officielle.

Les plus beaux jeux, buts et arrêts des dernières saisons vont notamment se retrouver sur la chaîne de la ligue. Elle va également contenir des entrevues, des reportages ainsi que des montages de faits saillants en plus de contenu provenant des événements de la LHJMQ tels que le Gala des rondelles d’Or, de la Séance de sélection et du Défi d’excellence Gatorade.

Ce n’est pas tout! La ligue va également fouiller dans ses archives pour trouver quelques-unes des meilleures parties juniors majeur de son histoire afin de faire revivre les plus beaux moments des 50 dernières années.

Cela étant dit, ne tardez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube officielle de la LHJMQ.

LIEN: https://www.youtube.com/channel/UCY1kEIeX3I2vrLNtHRx3A7Q