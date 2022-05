La LHJMQ lance le Gala des rondelles d’Or 2022 avec les finalistes du Meilleur espoir Kubota

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a lancé son Gala des rondelles d’Or en annonçant aujourd’hui les finalistes du Trophée Michael-Bossy présenté par Kubota. La récompense est remise annuellement au meilleur espoir de la LHJMQ en vue du Repêchage de la LNH. Nathan Gaucher (Remparts de Québec), Maveric Lamoureux (Voltigeurs de Drummondville) et Tristan Luneau (Olympiques de Gatineau) sont les nommés de cette année.

Ce prix est nommé en l’honneur de Michael Bossy, ancien joueur de la LHJMQ et membre du Temple de la Renommée du hockey, qui a également été listé comme sixième meilleur joueur de l’histoire de la LHJMQ dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du circuit. Plusieurs membres de ce prestigieux Top 50 des plus grands joueurs de tous les temps ont d’ailleurs déjà été récipiendaires de ce trophée, dont Mario Lemieux, Pat LaFontaine, Sidney Crosby et Vincent Lecavalier.

Nathan Gaucher en était à sa troisième saison dans la LHJMQ et il a totalisé plus de points cette saison que dans ses deux premières années combinées. Le natif de Richelieu a marqué 31 buts et ajouté 26 mentions d’aide en 66 parties de saison régulière. Il a également maintenu un impressionnant ratio plus ou moins de +30, en plus d’inscrire six buts gagnants pour les champions de la saison régulière, les Remparts de Québec.

Maveric Lamoureux a confirmé son statut d’espoir potentiel de premier tour en vue du prochain Repêchage de la LNH après une impressionnante saison. Le natif de Hawkesbury, en Ontario, a inscrit quatre buts et a ajouté 20 passes, triplant ainsi sa contribution offensive de la saison dernière. Le défenseur de 6 pieds 7 pouces a été un élément clé chez les Voltigeurs, eux qui ont décroché une quatrième place dans l’Association de l’Ouest.

Tristan Luneau a continué son développement ahurissant à la ligne bleue des Olympiques de Gatineau. Le tout premier choix du Repêchage 2020 de la LHJMQ a compilé 43 points (12 buts et 31 mentions d’aide) en 63 parties cette saison. Il a également ajouté un ratio de +9, tout en aidant la jeune formation des Olympiques à terminer au deuxième échelon du classement de l’Association de l’Ouest.