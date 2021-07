La LHJMQ honore sa Personnalité de l’année 2020-2021

La Ligue de hockey junior majeur du Québec récompense aujourd’hui le travail accompli par un individu qui a eu un impact médiatique positif et qui a contribué à améliorer l’image de la LHJMQ tout au long de la saison 2020-2021 en lui remettant le Trophée Paul-Dumont.

Décerné depuis 1990, le Trophée Paul-Dumont est remis annuellement à la Personnalité de l’année de la LHJMQ. Des anciens bien connus tels que Sidney Crosby, Jonathan Huberdeau, Brad Richards et Dominique Ducharme figurent parmi les récipiendaires du prix.

Le prix porte le nom d’un ancien directeur et président de la ligue, Paul Dumont, qui a également été directeur général des Remparts de Québec pendant les six premières saisons de la franchise. Dumont est également un des co-fondateurs du désormais célèbre Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec.

Le gagnant du Trophée Paul-Dumont 2020-2021 à titre de Personnalité de l’année de la LHJMQ est le Dr Nicolas Sauvé de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Un membre clé qui a permis à la LHJMQ de tenir sa campagne 2020-2021, Sauvé devient ainsi le premier médecin et le premier membre de l’Armada à remporter ce prix.

Au cours d’une saison disputée dans des circonstances jamais vues auparavant en raison de la pandémie de Covid-19, le Dr Sauvé a été nommé à la tête du comité médical et sanitaire de la LHJMQ et c’est son expertise et ses conseils qui ont mené à la mise en place du protocole médical utilisé dans les différents environnements protégés de la ligue.

Le Dr Sauvé a également représenté la LHJMQ lors d’innombrables rencontres avec les différents services de santé publique et a été le principal point de contact pour les équipes touchées par des cas positifs de Covid-19. Le Dr Sauvé est également resté disponible tout au long de la saison, et à ce jour, pour répondre aux questions que les thérapeutes du sport, les entraîneurs, les joueurs, les officiels, les familles d’accueil ou les cadres de la LHJMQ pourraient avoir sur l’origine, l’impact et les conséquences du coronavirus.

Les autres finalistes pour le Trophée Paul-Dumont 2020-2021 étaient le capitaine des Foreurs de Val-d’Or Jakob Pelletier ainsi que l’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi Dawson Mercer, lui qui est parmi les nommés pour une deuxième saison consécutive.