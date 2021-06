La LHJMQ dévoile ses finalistes du Trophée Humanitaire Kia de 2020-2021

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a publié aujourd’hui le nom des trois nommés au prix du Joueur humanitaire de l’année Kia. Les finalistes de cette année sont Anthony D’Amours de l’Océanic de Rimouski, Brett Budgell des Islanders de Charlottetown et Jaxon Bellamy du Titan d’Acadie-Bathurst.

Le prix est remis annuellement à un joueur qui s’est impliqué de manière remarquable dans le bien-être de sa communauté. Parmi les anciens récipiendaires, on retrouve notamment Daniel Brière, Simon Gamache et Samuel Laberge, lui qui s’est vu remettre cette distinction à deux reprises en 2016 et 2017.

Finaliste en 2020, Anthony D’Amours a poursuivi son importante implication dans la communauté, notamment avec la Fondation de l’Hôpital régional de Rimouski. Avec la pandémie de COVID-19, les visites à l’hôpital sont toutefois devenues plus difficiles pour le joueur. Par conséquent, D’Amours a décidé de s’impliquer dans la conception d’un livre pour aider les enfants malades à passer à travers les derniers mois. Or, le livre n’était pas assez pour lui, donc il a pris l’initiative de passer un peu de temps en réunion virtuelle avec ces enfants afin d’échanger sur divers sujets et de leur permettre de mieux se sentir. Le joueur de 20 ans a également été l’instigateur d’un projet de plantation d’arbres derrière le Colisée Financière SunLife de Rimouski.

Brett Budgell n’a pas utilisé la pandémie comme une excuse pour ne pas s’impliquer dans la communauté. Le natif de St. John’s s’est impliqué dans un projet axé sur l’insécurité alimentaire sur l’Île-du-Prince-Édouard. Il a donc contacté la « Upper Room Hospitality Ministry » (la banque alimentaire locale de Charlottetown) et a utilisé son statut de joueur de hockey pour sensibiliser les gens à cette cause. Il a travaillé avec la « Upper Room » tout au long de la saison pour amasser des denrées, mais également pour promouvoir les services de l’organisation. Il les a également aidés dans la collecte annuelle « YMCA’s Men’s Club Food Drive ».

Même s’il est devenu un membre du TItan d’Acadie-Bathurst seulement en janvier, Jaxon Bellamy n’a pas perdu de temps avant de s’impliquer dans sa nouvelle communauté. D’abord, il est un ambassadeur de « Hockey Gives Blood », une initiative importante pour encourager les gens à donner du sang. Tout comme Budgell, Bellamy a également vu l’importance d’appuyer la banque alimentaire locale dans cette période plus difficile. Il a donné de son temps pour amasser des denrées non périssables auprès des partisans du TItan avant de les livrer à l’organisme par la suite.