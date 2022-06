La LHJMQ dévoile les nommés du Trophée Frank-J.-Selke de 2022

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui les trois finalistes du Trophée Frank-J.-Selke qui reconnait le joueur avec le meilleur esprit sportif au sein du circuit. Ces nommés sont Jordan Dumais des Mooseheads d’Halifax, Justin Robidas des Foreurs de Val-d’Or et Joshua Roy du Phœnix de Sherbrooke.

Pour être considéré dans cette catégorie, le joueur doit avoir fait preuve de son efficacité sur la patinoire, démontrer un respect important pour ses adversaires et les officiels et éviter le banc des pénalités.

Jordan Dumais a surpris la plupart des experts de la LHJMQ cette saison en terminant sa superbe campagne avec 109 points. Le natif de L’Île-Bizard a marqué 39 buts et ajouté 70 mentions d’aide en 68 parties dans l’uniforme des Mooseheads. De plus, l’espoir du prochain Répêchage de la LNH n’a passé que six petites minutes sur le banc des pénalités.

Le capitaine des Foreurs de Val-d’Or, Justin Robidas, a démontré toute l’étendue de son talent et n’a passé que 12 minutes au cachot. Il a inscrit pas moins de 30 buts et a assisté ses coéquipiers en 52 occasions au cours des 68 parties de saison régulière.

Joshua Roy était l’un des joueurs étoiles cette saison dans la LHJMQ, finissant premier pointeur de la ligue (119 points). Il a également démontré son leadership et sa discipline, autant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci. L’espoir des Canadiens de Montréal n’a écopé que de 22 minutes de pénalités tout en étant l’un des attaquants les plus utilisés chez le Phœnix.