La LHJMQ dévoile les finalistes du Trophée Raymond-Lagacé

Les finalistes du Trophée Raymond-Lagacé ont été annoncés plus tôt aujourd’hui par la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La distinction récompense la Recrue défensive de l’année. Elle fut décernée pour la première fois en 1981 et a reconnu au fil des années le talent de plusieurs défenseurs et gardiens étoiles tel que Philippe Boucher, Samuel Girard et Ondrej Pavelec.

Les nommés de cette année sont Isaac Belliveau de l’Océanic de Rimouski, Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville ainsi que Samuel Hlavaj du Phœnix de Sherbrooke.

Isaac Belliveau a démontré une croissance exponentielle cette saison, prouvant qu’il a le potentiel de devenir un défenseur offensif exceptionnel. Le choix de deuxième ronde de Rimouski en 2018 a été renvoyé au niveau midget en 2018-2019, ce qui lui a permis d’aider sa formation à décrocher une participation à la finale de la Coupe Telus. Cette saison, le natif de Fleurimont a marqué 11 buts et a ajouté 42 mentions d’assistance en 62 parties pour terminer à égalité au deuxième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs du circuit. Il a également maintenu un différentiel de +12.

Jacob Dion fut une autre belle surprise cette saison. Tout comme Belliveau, le natif de Stoke a été renvoyé chez les Cantonniers de Magog (Midget AAA) et a mené l’équipe comme capitaine vers un championnat de la ligue ainsi qu’une médaille d’argent à la Coupe Telus. Fort de deux expériences consécutives à la Coupe Jimmy-Ferrari et au tournoi de la Coupe Telus, Dion a entamé sa carrière junior majeur du bon pied en 2019-2020. La sélection de quatrième tour à la Séance de sélection de la LHJMQ de 2018 a obtenu un total de 17 buts et 35 aides en 63 parties.

Samuel Hlavaj est venu en Amérique du Nord pour obtenir une deuxième chance d’impressionner les dépisteurs de la LNH. Il n’a pas manqué cette occasion en étant l’une des pièces maîtresses du succès de Phœnix cette saison. Ignoré par les équipes de la LNH en 2019, le gardien slovaque a remporté 33 de ses 39 départs, tout en maintenant la meilleure moyenne de buts alloués de la ligue à 2.25 et un pourcentage d’arrêts de 0.915%. Ses performances remarquables lui ont valu une invitation par la Centrale de recrutement de la LNH au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota.