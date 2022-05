La LHJMQ dévoile les finalistes 2021-2022 du Trophée Raymond-Lagacé

Les finalistes du Trophée Raymond-Lagacé ont été annoncés plus tôt aujourd’hui par le circuit Courteau. La distinction récompense la recrue défensive de l’année. Ce prix a été décerné pour la première fois en 1981 et a souligné l’excellence de plusieurs défenseurs et gardiens étoiles au fil des années, dont Philippe Boucher, Samuel Girard et Ondrej Pavelec.

Les nommés de cette année sont Nathan Darveau des Tigres de Victoriaville, Niks Fenenko du Drakkar de Baie-Comeau et David Spacek du Phœnix de Sherbrooke.

Dans cette année de reconstruction, Nathan Darveau a réellement impressionné devant la cage des Tigres de Victoriaville. Le natif de Rouyn-Noranda a enregistré 14 victoires, conservé une moyenne de buts alloués de 3,11 et affiché un pourcentage d’arrêt de 0,917%. Il a également ajouté deux blanchissages et a été nommé le Joueur de la semaine LHJMQ à une reprise.

Sélectionné au tout premier rang du Repêchage européen 2021 de la LCH par le Drakkar de Baie-Comeau, Niks Fenenko a répondu aux attentes envers lui cette saison. Le natif de Riga, en Lettonie, a marqué à six reprises et a ajouté 34 mentions d’aide en 62 parties de saison régulière. Il a terminé tout juste derrière David Spacek pour le plus de points parmi les défenseurs recrues du circuit.

Parlant de David Spacek, le choix de deuxième tour par le Phœnix de Sherbrooke en 2021 n’a pas déçu son entraineur-chef et directeur général, Stéphane Julien. Le défenseur de 6 pieds et 180 livres a touché la cible à 12 occasions, dont huit fois sur l’avantage numérique, tout en ajoutant 38 aides en 57 parties de saison régulière. Il a également maintenu un superbe différentiel de +21.