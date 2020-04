La LHJMQ dévoile le récipiendaire du Trophée Raymond-Lagacé

Après avoir annoncé les trois trophées d’organisations, la Ligue de hockey junior majeur du Québec est maintenant prête à annoncer les gagnants de ses honneurs individuels. Le récipiendaire du Trophée Raymond-Lagacé 2019-2020 est désigné comme la Recrue défensive de l’année.

Récipiendaire de la distinction en 2014-2015, l’ancien défenseur des Cataractes de Shawinigan et actuel porte-couleur de l’Avalanche du Colorado, Samuel Girard, est le présentateur spécial du jour. Le Robervalois a disputé 190 parties de saison régulière dans la LHJMQ avec les Cataractes, marquant 24 buts et ajoutant 168 mentions d’aide, en plus de maintenir un impressionnant différentiel de +68. Il fut décoré du Trophée Raymond-Lagacé à sa première saison dans le circuit en inscrivant 43 points en 64 parties, en plus d’enregistrer un différentiel de +15. Le choix de deuxième tour des Predators de Nashville en 2016 est en train de disputer sa troisième saison dans la LNH.