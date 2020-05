La LHJMQ dévoile le prix de la Recrue de l’année Wawanesa

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé aujourd’hui la Recrue de l’année 2019-2020 présentée par Wawanesa Assurance. Les nommés de cette saison sont Samuel Hlavaj du Phœnix de Sherbrooke ainsi que Zachary Bolduc de l’Océanic de Rimouski. Ils sont les récipiendaires des trophées Raymond-Lagacé (Recrue défensive de l’année)et Michel-Bergeron (Recrue offensive de l’année) respectivement.

La LHJMQ a demandé à une véritable icône de l’Océanic de Rimouski d’annoncer le gagnant de cette année. Vincent Lecavalier a lui-même reçu le Trophée de la Recrue de l’année en 1996-1997 après une saison régulière de 102 points (42 buts et 60 mentions d’aide). À la suite de sa fulgurante saison recrue, le natif de L’Île-Bizard a accru sa production offensive en marquant 44 filets et en récoltant 71 passes en 58 parties. Cette année-là, il a aidé sa formation à atteindre la finale de la Coupe du Président avec ses 41 points en séries d’après-saison, mais son équipe s’est butée aux Foreurs de Roberto Luongo qui les ont éclipsés en quatre parties. Après deux années fructueuses dans la LHJMQ, le premier choix au total du Lightning de Tampa Bay à la Séance de sélection de 1998 a joué 1212 parties dans la Ligue nationale de hockey avec Tampa Bay, Philadelphie et Los Angeles.