La LHJMQ dévoile le gagnant du Joueur humanitaire de l’année Kia

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé aujourd’hui le gagnant de son prestigieux prix du Joueur humanitaire de l’année Kia. Le trophée est octroyé annuellement à un joueur pour sa contribution exceptionnelle au bien-être de sa communauté. Daniel Brière, Simon Gamache et Samuel Laberge, qui a remporté l’honneur à deux reprises, font partie des anciens récipiendaires.

Daniel Brière est le présentateur spécial du trophée du Joueur humanitaire de l’année Kia de cette saison. Le Gatinois a connu une carrière phénoménale au niveau junior majeur avec les Voltigeurs de Drummondville. Durant son passage de trois ans, le choix de première ronde des Coyotes de Phoenix en 1996 a compilé 416 points (170 buts et 246 mentions d’aide) en 198 parties de saison régulière, en plus d’ajouter 37 points lors des séries éliminatoires de la Coupe du Président. En plus de ses performances exceptionnelles sur la patinoire, Brière a également été largement impliqué dans la communauté. Il a d’ailleurs reçu le titre de Joueur humanitaire de l’année (Plaque Karcher) en 1996 à titre de membre de l’organisation des Voltigeurs.