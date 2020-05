La LHJMQ dévoile le Défenseur de l’année

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé le gagnant du Trophée Émile-Bouchard décerné au Défenseur de l’année. Les finalistes de la saison 2019-2020 sont les arrières Justin Bergeron (Océanic de Rimouski), Jordan Spence (Wildcats de Moncton) ainsi que William Willeneuve (Sea Dogs de Saint John).

Récipiendaire de l’honneur en 2016-2017, l’ancien défenseur des Sea Dogs de Saint John, Thomas Chabot, annonce le gagnant du prix Émile-Bouchard de cette saison. Le Mariverain a évolué pendant quatre campagnes dans la LHJMQ avec les Sea Dogs et a d’ailleurs terminé son parcours junior avec la Coupe du Président de 2017 au bout des bras. En 202 matchs de saison régulière, Chabot a inscrit 34 buts et a compilé 119 mentions d’aide, en plus d’ajouter une impressionnante collecte de 45 points en 40 matchs de séries éliminatoires. Le choix de premier tour des Sénateurs d’Ottawa en 2015 a été classé au 24e rang du Top 50 des meilleurs joueurs de l’histoire du circuit lors des célébrations du 50e anniversaire de la LHJMQ l’année dernière.