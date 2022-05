La LHJMQ confirme les finalistes au Trophée Kevin-Lowe de 2022

Noah Laaouan des Islanders de Charlottetown, Simon Lavigne de l’Armada de Blainville-Boisbriand et Vincent Sévigny des Sea Dogs de Saint John sont les trois nommés de 2021-2022 au Trophée Kevin-Lowe.

Le trophée est décerné annuellement au meilleur défenseur défensif de la LHJMQ depuis 2004-2005 et porte le nom de l’ancien des Remparts de Québec qui a disputé 1254 matchs dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York. En plus d’avoir remporté six fois la Coupe Stanley, Lowe a été introduit au Temple de la renommée du hockey il y a deux ans.

Finaliste pour une deuxième année consécutive, Noah Laaouan a continué de prouver qu’il est un défenseur solide et de qualité. Les Coyotes de l’Arizona lui avaient même offert l’occasion de participer à leur camp d’entrainement l’automne dernier. Une fois de plus, le natif d’Halifax a été un élément crucial des succès des Islanders de Charlottetown cette saison. Normalement reconnu pour son jeu défensif, Laaouan a explosé offensivement cette saison en inscrivant 12 buts et en ajoutant 48 mentions d’aide, doublant pratiquement sa production de points de la saison dernière. Il a continué de briller dans sa propre zone toutefois, en maintenant un différentiel de +39.

Simon Lavigne a amené son jeu à un autre niveau cette saison dans l’uniforme de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Le joueur local a été un solide pilier défensif pour la formation de Bruce Richardson, aidant son équipe à terminer au cinquième échelon de l’Association de l’Ouest cette saison. Le choix de cinquième tour au Repêchage 2018 de la LHJMQ a terminé la présente campagne avec six buts et 30 passes en 65 parties. Le capitaine de l’Armada a également terminé la saison avec un ratio plus et moins de +6.

Vincent Sévigny a été acquis par une équipe qui aspirait aux grands honneurs lors de la période de transactions des fêtes. Après avoir soulevé la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville en juin dernier, il a été échangé aux Sea Dogs de Saint John, équipe hôtesse du Tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia. Invité au camp d’entrainement de la LNH des formations de Toronto et Ottawa, le natif de Québec a conclu la dernière saison avec 64 points (18 buts, 46 passes) en 62 parties de saison régulière. Il a également terminé la campagne avec un impressionnant différentiel de +51.